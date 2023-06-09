原标题：突出关键能力 激发探索兴趣

6月8日，高考进入第二天，各地陆续进行了理科综合科目（物理、化学、生物）的考试。教育部教育考试院命题专家表示，全国甲卷、全国乙卷和新课标卷理科综合试题衔接高中课程标准，加强教考衔接，注重深化基础，突出思维考查，引导学生夯实知识基础、发展学科核心素养，激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣，服务拔尖创新人才选拔、新时代教育评价改革和教育强国建设。

物理：培养核心素养，强化实验能力考查

高中物理新课程标准将学科核心素养凝练为物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任。高考物理全国卷更加突出真实问题情境的设计，引导学生从生活中发现问题、提出问题，逐步从“解题”走向“解决问题”。如新课标卷第25题以物理学史上著名的密立根油滴实验为背景，将真实的实验现象转换为问题情境，让学生在对不同对象和不同过程的对比、分析、判断的过程中，初步感受人类利用运动性质巧妙探究粒子带电性质的研究方法。

物理全国卷创新设问角度，注重考查学生对基本实验原理的理解、基本实验仪器的使用、基本测量方法的掌握和实验数据的处理，引导学生真正动手做实验。如全国乙卷第23题测量金属丝的电阻率实验通过“一表两用”的办法完成对电压和电流的测量，引导学生灵活运用所学知识解决实验中遇到的问题。

化学：加强考教衔接，突出知识综合运用能力

高考化学全国卷试题遵循高中课程标准，引导中学教学遵循教育规律，回归课标。如新课标卷第11题以新课标中要求学生必做的“不同价态含硫物质的转化”“简单的电镀实验”和“有机化合物中常见官能团的检验”等实验为载体，考查考生通过实验设计、现象观察，分析证据与结论关系的综合能力，体现了新课标中证据推理与模型认知的核心素养。

试题在突出对化学基本概念、基本原理、基本技能等内容考查的同时，强化对基础知识深入理解上的综合运用，引导中学教学注重培养学生的综合能力。如全国乙卷第36题采用一个结构较为复杂药物的合成路线作为素材，将高中阶段学过的有机化学反应和新反应结合起来，新反应通过已知条件给出，设问由浅入深，考查了学生有机化学基础知识和综合运用能力。

生物：发挥学科导向作用，服务拔尖创新人才培养

高考生物全国卷试题命题精选素材，注重发挥试题的引导作用，在体美劳的考查和引导方面下功夫。如新课标卷第32题展现运动时的生理变化以及机体通过神经调节和体液调节以适应运动时的特殊生理需求，引导学生思考运动过程中各项生理变化的原因和作用机制，提升运动的科学性。

试卷在试题情境设置、考查内容、提问方式等多方面体现创新性，多方位考查学生的创新能力，引导学生注重创新思维，激发学生的学习兴趣。试题从设计实验方案、分析实验结果等多个维度考查学生的实验探究能力，引导学生注重科学思维的培养。

（记者 周世祥）

(责编：郝孟佳、孙竞)