原标题：结合英语实际 注重能力考查

6月8日下午，考生进行英语科目考试。教育部教育考试院命题专家表示，2023年高考英语全国卷命题坚持“方向是核心，平稳是关键”的原则，结合中学英语教学和复习备考实际，引导学生德智体美劳全面发展，在深化基础性考查的同时，突出关键能力考查。

命题专家表示，英语科试卷通过选择特定主题的语篇，落实核心素养考查，引导学生养成喜爱读书、善于求知的学习习惯，培育自尊自爱、自信自强的思维品质，倡导爱护自然、热衷环保的生态理念。

据悉，全国甲卷阅读部分第二节选取的语篇，通过给出三方面的建议来讲述如何成为更有耐心的人。这些语篇通过说明阐释和给出建议，引导学生积极乐观地看待自己、善待他人。各套试卷还选取了相关材料引导学生关注自然和周围环境，培养保护和改善生态环境的意识。

英语科试卷还围绕人与自然、人与社会、人与自我三大主题选材，合理设计考查内容、考查要求和考查情境，体现高考对体育、美育和劳动教育的引导。

命题专家表示，英语科试卷所选语篇通过融入中华优秀传统文化和社会主义先进文化，引导学生坚定理想信念、增强文化自信。全国甲卷书面表达题设置的情境是学校举办用英文讲中国故事为主题的征文活动，要求考生以一位中国历史人物为题写一篇短文投稿；全国乙卷语法填空题语篇讲述首都北京城市悠久的历史，城市发展建设一定要尊重传统、保存好城市的珍贵遗产。

命题专家表示，英语科试卷对接高中英语课程标准要求，强化对基础语言知识的理解和掌握，注重考查学科关键能力，引导中学英语教学进一步提高教学质量。据了解，英语科试卷在听力、阅读、语言运用和写作等各部分根据所选素材创设不同的情境，通过增强试题开放性和灵活性考查考生运用语言的能力。

（记者 陈鹏）

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