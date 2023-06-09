本报记者 邱超奕 原韬雄 毕京津

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这段时间正是毕业季。为更好帮助高校毕业生顺利就业创业，各地各部门推动相关政策进企业、进校园、进基层。继续实施一系列支持措施，激发企业招人用人积极性；拓宽基层就业空间，改善创业支持条件；大规模开展职业技能培训，帮助青年树立正确就业观……各项政策形成合力，千方百计促进高校毕业生实现高质量充分就业。

山东实施高校毕业生等青年就业创业扬帆助力计划，面向全省约90万应届毕业生举办大学生就业创业知识竞赛；湖北深入实施“才聚荆楚”工程，积极开展吸纳高校毕业生就业政策宣传；江苏打造“高校毕业生就业掌上宝”等平台，为青年求职就业提供便利……5月29日至6月4日，人力资源和社会保障部等部门在全国范围内启动“就业扬帆 政策护航”高校毕业生等青年就业创业政策宣传周活动，推动相关政策进企业、进校园、进基层，更好助力高校毕业生等青年就业创业。

今年高校毕业生规模预计达1158万人，创历史新高。如何应对就业总量压力和结构性矛盾？推出了哪些稳就业、促就业政策？取得什么阶段性成效？记者采访了人力资源和社会保障部以及多地有关部门、企业和高校毕业生。

强支撑，企业吸纳就业有激励

企业是吸纳高校毕业生就业的主渠道。为促进高校毕业生等青年就业创业，今年各地各部门继续实施一系列支持政策，激发企业招人用人积极性。

——补贴范围更广。走进广东省惠州市光弘科技股份有限公司，智能手机组包装产线繁忙运转。“公司转型升级，急需管理类、技术类优秀人才。人社部门多次走访问需，并组织高校专场招聘，去年帮我们招了40多名大学生，今年又扩招了70多名。”公司行政总监黄红介绍，稳岗扩岗既能助推企业转型，也能得到有力的资金支持，2020年以来，公司累计获得各类补贴1600余万元。

人社部有关负责人介绍，今年将延续实施一次性吸纳就业补贴政策，政策对象由毕业年度高校毕业生扩展到离校两年内未就业毕业生和登记失业青年，享受主体由中小微企业扩展到各类企业，补贴范围更广。

——贷款力度更大。河南省洛阳市，海书教育咨询有限公司的接待室里，顾客人来人往。公司创始人周伟说，作为一家教育服务类企业，他们很重视招聘高校人才，“半年前，公司经营遇到困难，好在洛阳市创业贷款担保中心及时发放一笔20万元的贷款，不仅稳住了原有团队，今年还新招了6名大学生。”

小微企业当年新招用高校毕业生等符合条件人员人数达到一定比例的，可发放最高300万元的创业担保贷款；对创业企业，加大创业担保贷款及贴息政策落实力度……人社部有关负责人表示，今年将继续与相关部门协同用好创业担保贷款、稳岗扩岗贷款等政策，为企业融资注入金融活水。

——税费压力更轻。企业招用登记失业半年以上的高校毕业生，可予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠；失业保险和工伤保险降费政策延续实施，并且由原来的延12个月延长为延20个月……近日，由人社部梳理编写的《高校毕业生等青年就业创业政策汇编》显示，针对高校毕业生等青年就业创业，有关部门已推出多条减税降费政策。

一季度我国新增减税降费及退税缓费3679.8亿元，目前各地基本实现降费率“直兑直达”。人社部有关负责人介绍，今年将保持降费等政策的连续性，切实降低用工成本，让经营主体普遍受益。

拓渠道，鼓励基层就业和自主创业

到城乡基层就业和选择自主创业，是高校毕业生和青年就业创业的重要渠道。今年以来，各地各部门努力拓宽基层就业空间，改善创业支持条件，做好高校毕业生到基层就业创业工作。

——到基层去，拓展广阔天地。“我家有几颗木耳发黄了，是不是‘生病’啦？”“如果只是几颗就没事，气温升高后就好了。”6月2日，在陕西省柞水县下梁镇农业综合服务站里，南娟操着流利的方言，耐心解答乡亲们的提问。通过“三支一扶”计划，她已服务乡村半年多，用自己所学的种植技术，为乡村产业振兴贡献力量。“农村是年轻人大有作为的新天地，能实实在在帮到群众，工作很有成就感。”南娟笑着说。

近年来，陕西省“三支一扶”招募人数逐年增多，从2019年的400人增加到去年的550人，带动更多高校毕业生服务基层。“今年我们会积极拓宽基层就业空间，稳定‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划等中央基层服务项目招募规模，实施‘大学生乡村医生’专项计划，继续做好高校毕业生到城乡社区就业创业工作。同时，对到中西部地区、艰苦边远地区、老工业基地县以下基层单位就业的高校毕业生，按规定给予学费补偿、助学贷款代偿、高定工资等支持政策。”人社部有关负责人说。

——自主创业，施展能力才干。“在洛阳理工学院读书期间，我就萌生了创业的念头。但梦想的实现，离不开良好的创业环境。从使用第一间免费办公室，到接洽第一笔订单业务，再到提供创业担保贷款、悉心孵化指导，我充分感受到学校和人社部门对大学生创业的关心和帮助。”如今，刘铉当初的创业项目，已经成长为青跃（洛阳）文化科技有限公司，并把业务版图拓展到北京、上海、深圳、郑州等地。

“高校毕业生富有想象力和激情，是创新创业的有生力量。”人社部有关负责人表示，今年将促进自主创业和灵活就业，支持高校毕业生等群体创办投资少、风险小的创业项目，加强政策咨询、创业指导、资源对接等服务，推动落实创业担保贷款及贴息政策，营造有利于创业创新的良好环境。

提质量，加强实践培训锻炼

就业见习、职业培训是增强高校毕业生等青年就业创业能力的重要途径。当前，人社部门持续深化人力资源供给侧结构性改革，大规模开展职业技能培训，帮助大家及早树立正确就业观，更好掌握择业主动权。

——丰富职业经验，积极推广岗位见习。人社部有关负责人表示，今年将继续实施百万就业见习岗位募集计划，全年募集不少于100万个就业见习岗位。相比往年，今年见习岗位更加多元，包括科研类、技术技能类、管理类、社会服务类等多种岗位；服务更加便捷，打造全国见习服务平台，提供岗位查询、政策宣传、见习报名等服务；帮扶更加连贯，对提前留用见习人员的见习单位，人社部门将发放剩余期限见习补贴，对未留用的见习人员，也将及时做好就业帮扶，针对性地提供就业创业支持。

——增强就业能力，广泛开展技能培训。记者从陕西省人社厅获悉：陕西将有培训意愿的高校毕业生等青年全部纳入职业培训服务范围，开展学徒培训、技能研修、新职业和就业技能培训等多种培训，采取校企合作、订单式、定向式培训等方式提高培训后就业率。今年以来，已开展高校毕业生等青年群体职业技能培训3.34万人次。

人社部有关负责人表示，将进一步聚焦高校毕业生等重点群体，以就业技能培训、创业培训等多种形式，高质量开展职业技能培训，增强他们的求职择业能力、稳定就业能力、成功创业能力。

高校毕业生等青年是国家宝贵的人才资源，关乎国家的发展和未来。人社部有关负责人表示，人社部门正在实施“2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划”，着重从挖掘岗位资源、做实就业服务、提升求职能力、做好困难帮扶等多方面发力，落实落细公共就业服务进校园、高校毕业生等青年创业服务支持、就业困难结对帮扶等10项行动，千方百计促进高校毕业生等青年实现高质量充分就业。

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 14 版）

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(责编：毛思远、白宇)