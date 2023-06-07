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让孩子绷紧“科学用眼”这根弦

讲述人：新疆乌鲁木齐市耳鼻喉专科医院儿童眼科负责人 巴哈尔古丽·赛依提

张胜、苏雁、陈建强、刘茜、张国圣、禹爱华、龙军、王建宏、张文攀、李慧、王艺钊
2023年06月07日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：让孩子绷紧“科学用眼”这根弦

　　 【一线讲述·医者说】

　　 孩子近视了，要不要戴眼镜？在诊疗中我们发现，很多家长对于青少年用眼护眼还存在不少误解，有的家长认为“孩子近视了就自己注意，不戴眼镜也能康复”“戴了眼镜眼球会变形”……这些观点都是没有科学依据的。

　　 为了传播科学用眼护眼知识，我带领科室团队深入学校和社区宣传，并对青少年眼健康进行跟踪监测。宣讲之外，我们会定期为孩子们进行视力检查，并为他们一对一讲解眼部护理科学知识，让他们绷紧“科学用眼”这根弦。

　　 经过多年公益宣传，我们欣喜地发现，越来越多孩子重视眼部健康，户外活动时间也变长了，近视上升的势头得到了遏制。现在，我们每年都要进行三轮健康监测，每轮监测覆盖几十所学校，两万余人次青少年享受眼部公益检查。我们反复提醒家长们：爱眼护眼应从小做起。0到6岁是儿童视力发育的关键期，儿童青少年时期是眼屈光变化最快的阶段，做好眼保健和视力检查工作，有助于保护和促进儿童视功能正常发育。

　　 作为全国近视防控宣讲团专家，我希望凝聚起每一份努力，让越来越多孩子摆脱近视困扰，用闪亮的眼睛去感知光明的未来。

　　 （项目团队：本报记者 张胜、苏雁、陈建强、刘茜、张国圣、禹爱华、龙军、王建宏、张文攀、李慧、王艺钊、陆健、王斯敏 本报通讯员 杨云杰）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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