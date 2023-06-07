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“目”浴阳光 让运动驱散阴霾

讲述人：天津市和平区昆明路小学校长 马宏

张胜、苏雁、陈建强、刘茜、张国圣、禹爱华、龙军、王建宏、张文攀、李慧、王艺钊
2023年06月07日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：“目”浴阳光 让运动驱散阴霾

　　 【一线讲述·校园谈】

　　 2021年5月，我来到昆明路小学工作，没想到却拿到了这样一张“成绩单”：2021年视力筛查显示，我校1700多名学生的近视率达52.77%。这可不是“加一副眼镜”这么简单的小事。我们决定，开展丰富多样的体育活动，让孩子们动起来，减少用眼负担。

　　 操场上，同学们一个个身姿轻盈、目光灵动，脸上洋溢着自信的微笑。近年来，我们积极践行“小场地、大体育”的锻炼理念，确保每天一小时的阳光体育活动。除了每日两次的眼保健操，我们还在15分钟小课间安排了篮球运球、足球传接球、跳绳等趣味练习项目，为的就是“野蛮其体魄”。

　　 根据学生的年龄特征和身心特点，我们精心设计了12个竞赛项目。比如，一、二年级有比比谁的跳绳长、袋鼠跳、毛毛虫大作战、春种秋收等4个项目；三、四年级设有愚公移山、投包入筐、同心协力、筷子夹汤圆等4个项目；五、六年级则是抬小猪、旋风跑、车轮滚滚、多向拔河等4个项目。

　　 此外，我们还注重引入软硬件、织密防护网。比如，每间教室安装护眼照明灯，每位学生配备升降课桌椅；邀请眼科医生进课堂，指导家长改变“重治轻防”观念等。在共同努力下，学生近视率下降到38.08%。

　　 爱眼护眼“始”于心，科学用眼“践”于行。我们会持续关注孩子眼健康，让运动驱散阴霾，还孩子们一个清晰明亮的世界。

　　 （项目团队：记者 张胜、苏雁、陈建强、刘茜、张国圣、禹爱华、龙军、王建宏、张文攀、李慧、王艺钊、陆健、王斯敏 本报通讯员 杨云杰）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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