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家校社携手 筑起“护眼墙”

讲述人：江苏苏州工业园区星洲小学党总支书记 冯凌燕

张胜、苏雁、陈建强、刘茜、张国圣、禹爱华、龙军、王建宏、张文攀、李慧、王艺钊
2023年06月07日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：家校社携手 筑起“护眼墙”

　　 【一线讲述·校园谈】

　　 2018年秋天，我来到苏州工业园区星洲小学工作。很快，我发现人群中的“小眼镜”不在少数。

　　 守护孩子，就要守住他们的明亮视线。为此，我们首先进行了全校人人参与的视力防护大问卷。“家底”摸清了，接着就直奔问题，多维度实施防护。

　　 我们规定，教师每节课使用电子设备的时间不能超过10分钟，增强了教师预防学生近视的责任感和紧迫感。借着全区学校灯光改造的东风，学校教室灯光照度实现全达标，我们还定期委托有资质的检测机构对教室采光、照明进行卫生检测。为了让每个学生都养成“自己是自身健康的第一责任人”的意识，对新生，一入学就做好健康用眼习惯的培养；对已经近视的学生，根据程度进行针对性矫治指导；对所有学生，做到全学程差异化精准化视力保护。“双减”政策实施以来，我们更是安排孩子们在延时班学习艺术类、劳动类课程，不给他们的眼睛增加负担。学校还定期联系儿童医院眼科专家开展爱眼护眼讲座，对学生视力进行专业检测并建立跟踪档案。

　　 在校外，我们通过公众号、自媒体等与家长、社会协同联动，形成三方同频共振的良好态势。如今，我校学生近视率已连续多年低于全市同类型学校平均值。希望全社会携起手来，守护好孩子们的精彩“视”界。

　　 （项目团队：记者 张胜、苏雁、陈建强、刘茜、张国圣、禹爱华、龙军、王建宏、张文攀、李慧、王艺钊、陆健、王斯敏 本报通讯员 杨云杰）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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