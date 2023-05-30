原标题：今年春招有哪些新特点

今年3月，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，人力资源和社会保障部部长王晓萍介绍，2023届高校毕业生预计达1158万人。大批高校毕业生即将走出校园，走向社会。此前，教育部开展的2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动，要求抢抓春季开学后促就业工作关键期，全力促进高校毕业生顺利就业、尽早就业。

正值春招关键期，今年春招是经济社会全面恢复常态化运行后的第一个招聘季，高校的招聘开展得如何，和过往的就业季有何不同，有哪些新特点？记者采访了相关高校负责人和毕业学生。

线下活动激增，学生参与度高

华东理工大学化工学院油气储运工程专业2023届本科毕业生张芳正一直在备战考研，最近，已经失败了一次的他有了新想法。随着社会运转全面恢复正常，他发现，“市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，这给了我很大信心”。在权衡利弊后，张芳正收拾起考研失利的遗憾心情，坚定地选择了就业这条道路。

于是，春招伊始，张芳正就冲在最前面。通过优化就业计划、复盘笔面试经验，他拿到了厦门建发股份、上海美维科技、中石化宁波公司等4个offer，目前已经签约厦门建发股份有限公司。

为激发学生就业热情，缓解“缓就业”“慢就业”现象，华东理工大学开展了全面工作。该校学生就业指导服务中心教师陈伟杰介绍，学校在低年级开展简历大赛、模拟面试大赛等活动，激发低年级学生的就业意识。针对毕业班，开展简历会诊、生涯咨询等工作。学校还举办“新芽计划成长营”，针对重点帮扶群体，通过技能培训、政策宣讲、资源对接、心理疏导等方式，帮助学生明确目标、树立信心、积极求职。此外，陈伟杰表示，“今年学校就业活动的最大特点是，线上就业活动全部转变为线下活动，学生对于线下活动参与得更加积极”。

南京航空航天大学学生工作处副处长王霄也发现，春招期间，线下招聘数量激增，学生求职热情高涨。“疫情防控平稳转段后，学生和用人单位‘久别重逢’，以3月为例，我校组织举办日常线下招聘活动173场，入校单位达到1075家，累计为毕业生提供就业岗位21500个。我校还在今年引入了智慧就业面试亭，为学生提供安静、独立、便捷的面试空间，受到学生点赞！”

春招期间，南京航空航天大学瞄准学生求职需求，在大型春招的基础上，特别举办了文科类专场、考研后专场等多场“小而精、专而优”的招聘会。“各地方、企业也是新招频出，比如我们举办的‘镇江日’‘扬州日’等活动，将具有地方特色的非遗展示带到招聘现场，吸引了不少学生的关注。”王霄说。

毕业生求稳心态凸显

春季以来，各项就业政策相继出台，打出“就业组合拳”，保障大学生精准高质量就业。

教育部印发《关于高等学校做好2023年开发科研助理岗位吸纳毕业生就业工作的通知》，明确提出各高校要充分挖掘资源和自身潜力，大幅扩大科研助理岗位，加大科研助理岗位保障力度等。中组部等5部门出台《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》，明确提出取消就业报到证，取消就业报到证补办、改派手续，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料。

4月至5月，国家大学生就业服务平台新上线“‘百城万企’民企高校携手促就业行动”“2023年全国国家级经济技术开发区高校毕业生网络招聘会”“‘24365校园招聘服务’汽车产业专场招聘会”等7场招聘活动。

与此同时，记者在采访中发现，毕业生求职的心态仍然以“稳”为主。

据智联招聘发布的《2023大学生就业力调研报告》显示，在3月中旬至4月中旬的毕业生调研中，从偏好的企业类型看，国企仍是毕业生首选，占比46.7%，较去年上升2.3个百分点，且连续三年呈上升态势。选择民营企业的占比为12.6%，较去年下降4.8个百分点，连续三年呈下降态势。

从毕业生求职关注的因素看，薪酬福利仍是首要关注点，占比69.3%。稳定性的占比为40.7%，排名第二，较去年上升4.5个百分点，连续三年呈上升态势。《报告》认为，这与毕业生期望的企业类型及企业规模数据相吻合，毕业生求稳心态明显，稳定性越来越成为找工作时关注的重要因素。

陈伟杰对此表示认同。就他观察，今年毕业生更偏向于稳定的岗位，如国企，事业单位等；部分行业，如互联网、半导体行业人才需求量减少。而留学生人数增多，考研人数继续增加。

对此，5月11日召开的全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议强调，要用足用好各类政策性岗位，稳住各级各类事业单位招聘规模，确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。实施好基层就业项目，稳定扩大“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等招募规模，落实各类优惠政策。引导高校毕业生到城乡社区就业，结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。

华东理工大学分层分类开展就业指导服务，提升学生的求职竞争力，通过职业胜任力成长营、求职训练营、模拟求职大赛等活动提升毕业生就业能力，并针对有需求的学生“一对一”剖析问题，提供个性化解决方案，推荐适当的就业岗位。

陈伟杰介绍，学校发挥就业创业典型人物引领作用，开展应届毕业生“就业先锋”和基层就业学生“追梦人”系列活动，以身边的榜样和典型案例引导毕业生到基层、到艰苦地区、到重点单位行业领域就业。

访企拓岗成效持续推进

过去三年，也有不少促进就业的好经验延续下来。

王霄表示，疫情期间，信息化建设的步伐加速推进。一方面，面向学生和单位推行了网签系统，不仅便捷了学生和单位，还大大提升了就业数据的准确度。另一方面，为了做到就业引导不断线，疫情期间学校以就业微信公众号为依托，开辟了就业小课堂、毕业生职场说、就业群星汇等专栏，引导学生树立正确的择业观。“这些做法都被很好地保留了下来，对原有的就业工作进行了有效补充。”

陈伟杰介绍，学校挖掘“就业先锋”案例，每周通过微信公众号面向全体应届毕业生推送就业典型，讲述不同岗位行业就业学生的求职历程、成长故事和心得感悟，共发布2023届毕业生就业先锋案例40余篇，每篇阅读量均超过4000人次。选树“追梦人”基层就业典型，涵盖选调生、公务员、偏远地区及重点行业就业群体，相关学生事迹被30余家媒体报道。还开展多场基层、重点领域、重点单位就业校友母校行活动，邀请校友回校交流分享行业领域最新进展、求职技能、工作体悟等，为毕业生择业就业提供参考。

同时，学校持续开展“华理职播间”系列活动，邀请就业又快又好的“就业先锋”分享求职成功经验，解答同学疑问；开展“校友云聊就业”系列活动，邀请不同行业、不同岗位的优秀校友分享求职和工作经验，并依托校友推荐带岗，吸纳毕业生进入相关用人单位。

此外，各地各高校持续深入开展“访企拓岗促就业”行动。高校领导班子主动走进园区、走进行业、走进企业，与相关单位建立就业合作联系，挖掘岗位资源，为毕业生提供更多就业渠道和就业信息。

自4月起，中央财经大学校党委带队先后赴广发银行、中国电子信息产业集团、福建投资集团、兴业银行等企业调研，深化校企合作、促进供需匹配，大力开拓市场化、社会化就业渠道，努力为毕业生挖掘更多岗位资源、提供更多就业信息。在学校领导班子的带动下，二级学院领导班子、专业负责人、专任教师、辅导员也纷纷加入、广泛参与。

王霄介绍，今年春季学期以来，学校、学院纷纷主动出击访企拓岗，与企业开展深度对接，已累计走访单位100余家，开拓岗位2000余个。据教育部数据显示，截至5月3日，“访企拓岗促就业”行动参与高校2415所，走访用人单位17.1万家，新开拓就业岗位253.1万个。

（记者 杨 飒）

(责编：郝孟佳、熊旭)