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十八部门联合发文 中小学生科学素质提升有了行动指南

2023年05月30日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：中小学生科学素质提升有了行动指南

　　 教育部等十八部门29日联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称《意见》），旨在适应科技发展和产业变革需要，从课程教材、实验教学、师资培养、实践活动、条件保障等方面强化顶层设计，充分整合校内外资源，推进学校主阵地与社会大课堂有机衔接，为中小学生提供更加优质的科学教育，全面提高学生科学素质，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。

　　 当前中小学科学教育的总体进展如何？为什么需要十八个部门参与，各部门主要任务是什么？对此，记者采访了教育部校外教育培训监管司负责人。

　　中小学生科学学业表现整体良好

　　 党的十八大以来，中小学科学教育工作得到全面加强。最新一次国家义务教育质量监测显示，中小学生科学学业表现整体良好，约八成学生达到中等及以上水平。在最近一次举行的国际学生评估项目（PISA）中，我国参测的四省市学生的阅读、数学、科学成绩在所有参测国家（地区）中均名列第一。随着教育优质均衡的推进，中西部及农村地区学生科学学业水平加快提升。

　　 为什么要出台《意见》？“科学教育是提升国家科技竞争力、培养创新人才、提高全民科学素质的重要基础。经过不懈努力，中小学生科学教育水平及科学素质持续提升，青少年科学教育取得了明显成效。但我们也清醒地认识到，面对全球新一轮科技革命加速演进浪潮，面对加快建设教育强国、科技强国、人才强国的目标要求，我国科学教育还存在着基础总体薄弱、区域发展不均衡、科学教育资源尚未有效整合、师资力量薄弱、实践教学实施程度较低、拔尖创新人才早期发现和培养机制仍需突破等问题和不足，亟待加强和改进。”这位负责人说。

　　十八部门联动，形成“大科学教育”格局

　　 一部文件，为什么需要十八个部门参与？各部门主要任务是什么？

　　 对此，该负责人给出解答：《意见》是由教育部牵头，中宣部等十八个部门联合发布实施的，充分体现了各方面对科学教育的高度重视。科学教育涉及校内校外、课内课外，不仅内容广泛，而且科学教育场馆（所）、实践基地、数字平台、人才项目等相关资源也分散在各个部门、领域、行业，需要各方面齐抓共管，凝聚合力。十八个部门当中，有负责牵总头、抓协调的，有负责宣传发动、营造氛围的，有负责组织动员、提供保障的，有提供资源、具体实施的，有提供智力支持、人员支持的，等等。大家各司其职，通过建立教育部门牵头、有关部门齐抓共管的科学教育工作机制，形成“大科学教育”格局，全面系统推动科学教育落地见效。

　　 记者了解到，《意见》着力破解现阶段我国中小学科学教育存在的困难和问题，主要部署了三方面任务——

　　 一是在“实”字上下功夫，改进学校教学与服务。针对一些地方和中小学对科学教育重视程度不够，科学教育专业师资配备率低、缺口大，实践教学实施程度较低等问题，要健全课程教材体系，完善科学教育标准，深化学校教学改革，拓展科学实践活动，纳入课后服务项目，加强师资队伍建设。

　　 二是在“宽”字上做文章，用好社会大课堂。针对一些地方校内外科学教育融会贯通不足，社会协同支持机制未有效建立等问题，动员社会各方参与并提供资源和课程，引导企业援建基地，鼓励高校和科研院所主动对接中小学，推动全媒体传播，优化数字智慧平台，丰富科学教育资源。

　　 三是在“同”字上找突破，做好相关改革衔接。要规范科技类校外培训，严格竞赛活动管理，统筹拔尖创新人才项目，推进中高考内容改革，实施家庭科学教育，开展科学教育研究。

　　统筹做到“实”“宽”“同”，增效不增负

　　 这位负责人说，《意见》聚焦改进学校教学与服务，实施“校内科学教育提质计划”重点项目，建立工作台账，开展排查指导。保质保量完成教学和实验课规定动作，拓展科学实践活动，激发学生兴趣，培育学生科学梦想。特别要加强师资队伍建设。从源头上加强高素质专业化科学类课程教师供给。在专业培养、师资培训、岗位编制、评价机制等多个环节加强中小学科学类课程教师、实验员等队伍建设。

　　 对于做宽校外科学教育资源，他介绍，一是盘点、精选、补充资源，全面动员相关单位，加强场馆、基地、营地、园区、生产线等资源的建设与开放，为校外教育提供物质基础。二是强化供需双方对接，明确要开展科学教育的时间和次数要求，让参与方式变“短期”为“常态”，实现校外科学教育与学校的“双向奔赴”。三是加强宣传介绍，加大对科学教育资源的宣传推介力度，让科学教育资源获取方式家喻户晓，让爱科学、学科学、用科学成为社会风尚。

　　 科学教育与以往的相关工作都有关联，如何兼顾配套改革？

　　 “与规范校外培训工作协同。引导科技类非学科培训机构，既要传授知识，又要立德树人，培养学生科学精神。与科技类竞赛同向。引导孩子们不仅要参加竞赛，而且要培育‘献身科学’精神，不断增强家国情怀。与‘中学生英才计划’‘强基计划’等各类英才计划统筹。不能借科学和创新之名‘一窝蜂’上项目，要明确侧重，相互配合，共同服务于学生成长。完善学业水平考试命题，加强实验考查，注重培养学生科学精神和实践能力。总之，既要统筹增效，又不能增负。”该负责人说。

　　力争中小学科学教育3到5年内有大突破

　　 科学教育资源广泛分布在各个部门、领域、行业，经常出现资源重复建设、结构性缺项、供需双方缺乏精准对接等问题，致使资源浪费或无法有效利用。面对这一问题，该如何破解？

　　 教育部的思路是，在现有科学教育资源和工作机制基础上，做好科学教育社会课堂阵地集群构建。充分利用数字化技术探索智能化管理，依托国家智慧教育公共服务平台“科学教育”专题建设，搭建中小学科学教育研讨交流平台，以“线上”与“线下”相融合的方式，集成全国各类科学教育资源。通过“菜单式”“自助型”等模式，实现科学教育资源提供方与需求方的对接，进一步推广优质资源，提供优质服务，提高利用效率。

　　 如何确保薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体在科学教育中“一个都不能少”？

　　 “在工作原则上，我们要求强化宏观调控，将各类项目和有形资源向中西部地区、农村地区、革命老区、民族地区、边疆地区及国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，对薄弱学校及特殊儿童群体进行关心帮扶指导。在硬件支持上，安排建设‘中西部地区科学教育场所援建工程’等项目。”该负责人说，在资源供给上，明确探索利用先进技术手段弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在社会动员上，部署引导社会组织对口援建，尤其是与高精尖技术密切相关的企业为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所，提供设备、器材、图书、软件等，培训专业人员。

　　 据了解，为确保《意见》取得实效，教育部将建立科学教育工作机制，定期召开联合会议进行调度，组建专家团队，加强谋划指导和推动落实，确保进度有人管，问题有人答，难题有人帮。“我们还将定期对青少年科学素质进行监测，公布相关结果，指导工作进度落后地区有针对性地改进，力争用3到5年时间使中小学科学教育有大的突破性进展。”

　　 （记者 晋浩天 陈 鹏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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