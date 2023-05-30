原标题：深挖海洋生物资源潜力 北京大学宁波海洋药物研究院开园

记者5月8日获悉，位于浙江省宁波市北仑区的北京大学宁波海洋药物研究院正式开园。该研究院“北京大学天然药物及仿生药物全国重点实验室孵化基地”在现场揭牌运营。

2020年5月，宁波市政府与北京大学医学部签约共建北京大学宁波海洋药物研究院，围绕海洋生物资源储备与潜力挖掘、生物医药研发、新型药物制剂等药物研发技术开展研究，培养和集聚新药研发创新人才，促进科技成果转移转化。2022年10月，该研究院实验室完成改造并投入试运行，现有实验室总面积约7000平方米，已组建生物技术药物研究中心、大洋生物医药研究中心等四大中心。

宁波市政府党组成员、宁波经开区管委会主任奚明介绍，近年来，宁波市积极把握全球生物技术和医药产业发展新趋势，聚焦生物医药重点领域和重大项目，坚持制造与研发并重，建有杭州湾新区生命科技园、宁波生物园、梅山国际健康产业园等三大生物医药产业园区；拥有规模以上生物医药制造企业132家，其中亿元以上50家，2022年实现产值184.9亿元。

记者从北仑区科技局了解到，该研究院在建设过程中，坚持边建设、边探索、边发展，已汇聚药物研发领域人才50余名，组建高层次研究团队5个，硕士研究生及以上学历人员占比超94%，并已获批设立浙江省博士后工作站，承担实施自主知识产权科技成果项目11项，转化和联合研发产业技术成果1项。比如，针对安徽泰格生物科技有限公司提出的“高效氰基酶开发及产业化应用”技术需求，该研究院团队提出了一套全新的解决方案，可根据不同氰基酶的特点，提高腈水解酶的活性，改变了腈水合酶的底物选择性和立体选择性，拓宽酰胺酶的底物谱，能有效解决传统氰基类化合物合成工艺副产物多、产量低、环境污染严重等问题。

中国工程院院士、北京大学常务副校长兼医学部主任乔杰表示，期待北京大学宁波海洋药物研究院在宁波这片热土上积极探索产业转化道路，多出人才、快出成果，在建设“健康中国”中承担历史使命。

（洪恒飞 熊煜 记者江耘）

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