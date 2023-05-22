原标题：新华全媒+丨特别的爱给特别的你——特教学校探访记

新华社哈尔滨5月20日电（记者戴锦镕 王大禹）“对这个世界如果你有太多的抱怨，跌倒了就不敢继续往前走……”走进哈尔滨市特殊教育学校心光楼，记者就被一阵歌声吸引。演奏者是一支由五个视障孩子组成的乐团，他们正在为5月21日全国助残日的演出排练。

架子鼓、吉他、贝斯、电子琴，孩子们熟练地演奏着各式乐器，旋律中透着轻松和坚定。“我们选了这首歌，不但好听，歌词也在鼓励着我们。”主唱兼吉他手轩思桐说。

“这个部分手要放到这里。”音乐老师侯庆友把学生的手摆成正确的形状，放到对应的琴键上。“我也是视障人士，对学生更能感同身受一些，知道怎么教他们能更快掌握。”侯庆友说，执教26年来，学生们想学什么乐器他就教什么，尽可能给视力有障碍的孩子们带去五彩缤纷的声音世界。

民乐、管乐、乒乓球、篮球、烘焙、鱼皮画、编织、创客……哈尔滨市特殊教育学校为孩子们提供了六大类37门兴趣课，通过走班式多元化课程丰富听障和视障学生课余生活。“低年级的孩子们可以选择自己感兴趣的课程学习，高年级的同学们可以根据兴趣选择自己未来的职业方向。”哈尔滨市特殊教育学校校长丁丽辉介绍。

在体育馆内，听障学生王朝杨和王乃鑫正在操控着无人机穿过赛障，为即将到来的青少年无人机比赛作准备。“我们的孩子参加过多次全省和全国的比赛，都是和健全学生同台竞赛，取得的名次也都不错。”信息技术老师张德智说，听障学生们虽然听不见，但观察能力强，也更容易静下心来钻研。

“1分零6秒，撞倒；1分21秒，未掉”，一张白纸上写满了孩子们自己记录的练习成绩。“他们都很用心，在这个项目上不比健全孩子差。”张德智说。

VR眼镜、3D打印机、无人机、机器人……创客教室里，各种智能化设备排列整齐，让特教孩子们也能在第一时间体验到流行的科技产品。王朝杨说：“我对这种科技产品一直很好奇，学校有了智能设备后我就开始学习如何使用，希望以后能选择这方面的专业继续学习。”

“快点快点，一会电影就要开始啦。”午饭后，10岁的宋骏家拉着小伙伴沿着盲道一路小跑进放映室。中国传媒大学“光明影院”项目为学校里的孩子们带来了精心制作的无障碍电影。

在哈尔滨市特殊教育学校，视障学生们正在“看”电影。新华社记者 戴锦镕 摄

无障碍电影不只是单纯讲述画面，更要字斟句酌细致打磨，帮助视障朋友了解画面所要表达的含义，呈现出一场“视”听盛宴。“我小时候是有视力的，那时就喜欢看电影，谢谢‘光明影院’让我现在依然能通过声音感受光影世界。”高中生韦雪飞“观”影后依然沉醉在电影情节中。

除了多元化课程和课外活动，学校还与企业合作，打造“实习基地”，让学生们毕业后能顺利步入社会，找到适合自己的工作。“他们虽然有身体上的缺陷，但都是正青春的孩子们，要‘跳出特教看特教’，学校希望通过各种活动挖掘他们的潜力，让他们有自己的兴趣特长，并且将特长和未来职业发展方向衔接。”丁丽辉说。

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