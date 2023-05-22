原标题：数字经济 为残疾大学生就业提供新机会

“数字经济的发展打破了传统就业形式的局限，为残疾大学生就业提供了新的机会。”记者5月17日获悉，中国人民大学残疾人事业发展研究院副院长杨立雄在《残疾人事业蓝皮书：中国残疾人事业研究报告（2023）》（以下简称蓝皮书）新书发布研讨会上说。

蓝皮书由中国人民大学残疾人事业发展研究院、社会科学文献出版社、中国残疾人事业新闻宣传促进会共同发布，分为总报告、专题报告、地方报告、附录四部分。其中，总报告系统分析了残疾人事业发展过程中存在的不足与当前面临的新形势、新挑战，提出推动残疾人康复健身体育、竞技体育协调发展的建议。

蓝皮书指出，我国的数字经济发展走在世界前列，数字经济催生了新业态、新的消费形态，每个人在工作与生活中都或多或少与数字经济产生关联，残疾人也一样。

2020年，工业和信息化部与中国残疾人联合会出台了《关于推进信息无障碍的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年底要建立起较为完善的信息无障碍产品服务体系和标准体系，这为消除“残疾数字鸿沟”奠定了基础。《意见》还指出，要扩大信息无障碍终端产品供给，如康复机器人、智能轮椅、文字语音转换、智能导盲设备等智能终端的设计开发，这些可以弥补残疾人身体功能的局限，帮助他们更有效地发挥自身才能。

蓝皮书指出，残疾大学生的受教育水平较高，更容易掌握互联网相关的技能，这也为他们在数字经济中实现就业提供了保障。（记者唐芳）

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