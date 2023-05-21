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强化爱农情怀培育（记者手记）

黄  超
2023年05月21日07:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　小满时节到，最爱垄头麦。一碧千里的华北平原，小麦籽粒开始饱满，活脱脱、笑朗朗。正值灌浆期，眼下最重要的，就是防病虫害、防干热风、防倒伏。

　　在基层搞农技、做研究的，往往会长期做记录。这两天，翻看科技小院学生的工作日志，小麦夏管、试验进展、培训计划，问题及办法梳理得清清楚楚，字里行间流露出稳产丰收的信心。15年，15万余篇，9000多万字，见证了他们学习生活、服务“三农”和乡村振兴的点滴。而这只是中国农大在24个省区市139个科技小院的工作缩影。

　　哪类新技术在农民群体中受欢迎、出实效？2年学制调整为3年培养，学生怎么看？去新建小院做调研，要关注哪些软硬件情况……从细碎繁琐的日志里，究竟能读出什么？我们选取的这5篇工作日志的记录者，有不同专业年级的研究生，也有投身农林教育、推广这一模式的毕业生，是一个，更是千百个。

　　细细读来，小院学生“思”的情怀和“实”的本领跃然纸上。思字，就是将农民的“田”放在“心”上，一心为民服务。实字，则是“头”戴草帽脚踏实地，把双脚扎进泥土里，把论文写在祖国大地上，为解决好“三农”问题、推进乡村振兴贡献自己的青春力量。“自找苦吃”，是为了让未来的农民少受苦。志在乡村，是因为深知振兴路远，乡村大有可为。

　　走进乡土中国深处，小院学生收获了知识，增长了才干，这对高等教育改革发展和专业人才培养也有着重要启示。科技小院将研究生培养置于生产一线，通过多方参与，多主体联合，强化爱农情怀培育、科研创新训练、生产技能实训、社会服务实践、创新创业试验5个环节，大力推进科教协同、产教融合、校地合作人才培养，为培育有理想、有本领、有担当的知农爱农新型人才探索了新途径。

　　除了日志中记载的过往，更值得期待的是即将书写的未来。去年，教育部等三部门联合发文，对68个单位的780个科技小院予以支持建设，进一步加大投入力度，更好发挥科技小院在人才培养、科技创新、社会服务等方面的示范作用。如今，在科技小院，不时可以听到院士与小院“院长”畅想愿景，看到各地“院友”互访交流，碰到找上门希望在自家乡镇开办小院的基层干部……服务乡村振兴，服务农业农村现代化建设，相信小院日志的分量会更加厚重。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月21日 05 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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