记者5月19日从教育部获悉，今年5月至12月，教育部将举办第八届全国学生“学宪法 讲宪法”系列活动，要求各地各校建立宪法宣传教育常态化长效化机制，有条件的地方要将法治实践教育纳入中小学课后服务范围，推动学生每年接受不少于2课时的法治实践教育。

教育部要求，各地各校根据实际情况，坚持日常教育与集中教育相结合、线上教育和线下教育相结合、校内教育与校外教育相结合，不断完善宪法宣传教育机制。要推进宪法教育与信息技术深度融合，与日常教学、课外活动、课后服务、暑期作业、志愿服务、社会实践等有机融合。

活动期间，教育部全国青少年普法网将设立第八届全国学生“学宪法 讲宪法”活动“宪法卫士”专栏，完成学习任务并达到要求的学生将被授予“宪法卫士”标识。各省（区、市）和新疆生产建设兵团学生的活动参与率应不低于35%。

系列活动还包括举办“学宪法 讲宪法”地方比赛和全国总决赛、学讲宪法“网络风采展示”、法治动漫微视频征集活动、法治实践教育精品案例征集活动等。此外，结合第十个国家宪法日暨教育系统宪法学习周活动，教育部将于12月上旬组织开展教育系统“宪法晨读”活动。（记者杨湛菲、施雨岑）

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