原标题：智慧校园惠及师生

近日，中国石油大学（华东）化学化工学院博士生杨浩登录大型仪器设备开放共享平台，熟练地找到“场发射扫描透射电子显微镜”仪器，选择了预约，该校高端化工与能源材料研究中心公共分析测试平台负责教师李彦鹏收到微信提示后，轻轻一点，迅速完成预约服务。这大大简化了申请流程，既避免了资源闲置浪费，又方便了师生对大型设备的使用需求。

大型仪器设备开放共享平台是中国石油大学（华东）数字赋能资源绩效管理的一项新举措。近年来，学校针对资源分配不合理、不科学的问题，大力推进资源绩效管理信息化项目建设，推动资源绩效管理的可视化、规范化和精准化，以数字化赋能学校资源绩效管理。

“资源的管理首先必须是数字化、信息化，然后是智能化。”中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳表示，学校一直在探索建立“基数+贡献”为导向的资源分配机制，实现从“资源拓展”到“内控增效”的转变。

“针对学校资源管理现代化的迫切需求，我们成立了资源绩效管理信息化工作组，集合了国有资产管理处、实验室管理处等13个部门的力量，推动学校资源绩效管理信息化项目建设。”中国石油大学（华东）信息化建设处处长郝志杰介绍，通过数据汇聚、数据治理、投入分析、产出统计、运行监测、决策支持等环节的建设，中国石油大学（华东）汇聚了11个信息系统的200多万条房屋台账、教学成果、科研业绩、设备运行等数据，设计开发了37个统计和监测页面，完成了3063间房屋和6.4万件设备的可视化展示，涵盖16个学院的房屋与设备资源的使用效益，实现了教学实验室、教室、餐厅、宿舍、大型仪器设备等资源的动态运行监测。

郝志杰表示，这个资源绩效管理信息化平台突破了各部门分管领域的局限，对学校资源进行了综合可视化呈现，对多个部门的数据进行了集成，并进行了初步数据分析，成为各部门决策的一个重要依据。

中国石油大学（华东）后勤管理处副处长刘海庆经常在平台上观测学校餐厅运行情况，他可以非常直观地看到每个餐厅的消费总额、消费人数、平均消费情况等消费数据。“平台及时更新的数据，为餐厅管理和制定相关制度提供了数据支撑，也省下了烦琐的报表统计和计算。”

中国石油大学（华东）海洋与空间信息学院教授李世宝近日通过新版资产综合服务管理平台，以网上竞价的方式采购了17万元的嵌入式系统开发套装教学设备。他使用后表示：“新的管理平台通过简化流程、网上电子签约、网上审核和批复等方式，提升了效率，节约了时间。”

“大学治理的数字化转型是全域性的深层次变革，我们还有很长的路要走。”郝志杰说，目前学校各部门正在协同配合，以“聚数赋能”推动决策科学化、治理精细化、工作协同化、服务高效化，为构建新时代大学治理体系夯实基础。（刘艳杰、王大勇）

(责编：李依环、孙竞)