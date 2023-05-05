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青年人才在科创舞台“唱主角”

讲述人：中国人事科学研究院研究员 孙锐

2023年05月05日08:55 | 来源：光明日报
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原标题：青年人才在科创舞台“唱主角”

从事人才战略和人才政策研究十几年来，我对青年科技人才的成长关注较多。近年，我牵头国家社科基金重大课题“实施新时代人才强国战略关键问题研究”，这让我有更多机会走到青年人才群体中，和他们对话，深入了解他们。

赢得青年才能赢得未来。我在北京、深圳、广州等地的创新中心、前沿机构或是具有代表性的企业走访调研时，发现一个普遍现象：今天的青年拥有了更多“挑大梁”“唱主角”的契机，人才年轻化、高端化和多元化的特征尤为显著。

例如，我曾调研过的北京生命科学研究所。这里青年人才云集，一直潜心于原创基础研究。“科学发现就要靠能闯能干的年轻人。”调研中，该所所长王晓东教授说过的话让我记忆犹新。该所副所长邵峰2015年当选中国科学院院士时只有43岁，成为当时中国最年轻的院士。在他们的带领下，青年人才在科学领域自由探索，充分释放潜力。

深圳光启研究院同样令我印象深刻。这是一个由来自哈佛大学、杜克大学和牛津大学的5名80后博士联合创办的机构，近年来已在《科学》《物理学快报》等顶尖期刊上发表论文上百篇。院长刘若鹏介绍，一流的年轻博士团队为其发展奠定了人才基础，以国际顶尖科研人员为标杆，他们吸引更多青年人才加入团队，力争推动智力成果向产业价值转化。现在，光启研究院已经实现了国际化超材料底层技术专利全覆盖。

深圳华大基因研究院也让我对青年人才创造力有了新的认识。研究院先后参与、完成了国际人类基因组计划“中国部分”、国际人类单体型图计划等重大科研任务，成为生命科学的世界级前沿机构。其中，青年人才被赋予重任。比如，1992年出生的赵柏闻，以高中肄业生身份担任人类基因组实验室主任，带领团队在3年里破译了约2000个智力超群人员DNA，2013年成为最年轻的世界顶尖科学家。仔细一想，这些团队都有共同特点：集聚了年轻的创新人才，鼓励青年打破条框，攻克世界科技难题。当前，我们要建设世界重要人才中心和创新高地，就要培养、集聚和使用一大批年轻且具有创新活力的顶尖科学家、工程师和科技创新人才。其中，最为关键的是要给予他们信任支持、自由空间，为其发挥才能营造环境。

希望中国青年人才都能担负时代使命，将“小我”融于经济社会发展的火热实践之中，为国家富强、人民幸福添续力量。

（项目团队：记者 李晓 王斯敏）

(责编：李依环、孙竞)

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