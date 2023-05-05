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清华大学华商研究中心举办新书联合发布会

2023年05月05日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新书联合发布会暨交流研讨会现场合影。
　　主办方供图

　　本报电  （记者高乔）近日，由清华大学华商研究中心、暨南大学出版社合办的《风月同天：华侨华人行动者网络》和《Chinese Civil Society and Spontaneous Order》新书联合发布会暨交流研讨会在京举办。

　　中国致公党中央原副主席、全国人大华侨委原副主任杨邦杰，清华大学社会科学学院党委书记欧阳沁为活动致开幕词，北京市侨联二级巡视员刘峰主持本场活动。清华大学华商研究中心主任、《Chinese Civil Society and Spontaneous Order》作者龙登高，清华大学华商研究中心学术委员会副主任、《风月同天：华侨华人行动者网络》作者邢菁华，暨南大学出版社社长张晋升教授分别代表作者、出版方发言。北京大学经济学院经济史学系系主任周建波主持新书开启仪式。

　　龙登高指出，海外侨领、侨团、侨社是“本土传统与海外发展”的生动体现。在一些国家，华人经济逐渐发展壮大，形成了庞大坚固的商业体系。

　　邢菁华表示，《风月同天：华侨华人行动者网络》反映了海外华侨华人在新冠疫情期间的心路历程，将帮助读者更加全面性、系统性和科学性地理解跨国群体在特殊环境、特殊时期的社会价值。她指出，当今世界形势风云变幻，面对历史和现实，以温情之敬意，同情之理解，关注身处不同国家不同地域的海外侨胞和社会，具有深刻的现实意义与学术价值。

　　在交流研讨会上，涉侨政府部门、侨史专家、相关领域学者先后进行发言，来自美国、加拿大、澳大利亚、法国、西班牙、日本等国家的侨胞代表展开热烈讨论。中国华侨华人研究所前副所长、侨史资深学者方雄普认为，疫情期间，清华大学华商研究中心连续组织12场海外连线，既是对海外侨胞的动员，也是对这一时期的独特记录。《风月同天：华侨华人行动者网络》系统记录了海外侨胞的抗疫行动，具有现实意义。中国侨商联合会副会长、澳洲华人联合会名誉主席、华人集团董事局主席邝远平回忆故乡武汉疫情暴发之时，在澳大利亚发起组织、协调侨胞与外事部门齐心抗疫的经过，呼吁更多学者参与对海外华侨华人抗疫事迹研究。

(责编：孙竞、李依环)

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