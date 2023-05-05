五月四日，香港各界青少年活动委员会在金紫荆广场举行五四升旗礼。仪式上，全体青少年制服团队以中式步操列队进场，各代表朗读“五四宣言”。图为香港中小学学生参与五四升旗礼。

中新社记者 李志华摄

本报香港5月4日电 （记者陈然）为传承五四精神，发扬爱国传统，由香港各界青少年活动委员会举办的五四升旗礼4日在湾仔金紫荆广场举行。这是疫情以来主办方首次复办此项活动，也是参与升旗礼的19个青少年制服团队首次全体以中式步操列队进场。

早上8时许，在激昂的《歌唱祖国》乐曲声中，香港青少年军总会、香港升旗队总会、香港童军总会等19个青少年制服团队迈着整齐的中式步操依次进场，展现出年轻一代的青春与活力。

随着庄严的《义勇军进行曲》响起，五星红旗和紫荆花区旗徐徐升起，随风飘扬。约1500名香港学生在场观礼，他们挥舞手中的国旗和区旗，表达着爱国爱港的拳拳之心。其后，20名青少年代表在香港特区政府政务司司长陈国基等主礼嘉宾的监誓下，宣读“五四宣言”。

香港各界青少年活动委员会主席庄家彬表示，此次升旗礼的目的是增强香港青少年的的国家观念和民族自豪感，“期望年轻一代知古鉴今，认识先辈们百年来为民族独立、国家富强矢志奋斗的感人事迹，传承五四精神，发扬爱国传统。”

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