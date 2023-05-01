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贵阳市白云区：广邀青年人才来一场创新创业的“双向奔赴”

2023年05月01日12:44 | 来源：科技日报
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4月26日，贵州省贵阳市白云区启动“人才日”系列活动，并发布了“青十条”政策，广邀青年才俊和高校学子到当地创新创业。聚焦青年人才居住保障、求职就业、创业创新、技能提升等10个重点领域，“青十条”给出了贴息贷款、住房补贴和创业奖励等各种优惠条件，支持资金最高不超过300万元。白云区委书记步岚承诺，要让各类人才在白云区办事一路绿灯、创业一路顺风、发展一路长虹。

近年来，白云区告别了过去“一铝独大”的局面，加快构建先进装备制造业、智能终端电子制造业、生态特色食品业、新材料产业、新能源产业、健康医药产业、数字产业等七大新产业格局，产业集聚人才的“蓄水池”不断扩容，以产聚才的活力和热力持续释放。2020年，白云区获评“中国县域科技创新百佳县市”，2022年，获批创建“2022年国家知识产权保护强县试点县”，荣获“省级区域双创示范基地”称号。

步岚表示，白云区将全力抢抓青年发展型城市试点建设契机，推进“云尚英才”青春创业、就业招聘、创业大赛等系列活动进高校，依托人博会、数博会、技能大赛等品牌盛会引进高层次人才，在现有1754套房源的基础上，今年将建成投入1215套人才保障房，满足青年人才折扣购房、优惠租房、免费入住等多元需求，着力优化并及时兑现高校毕业生工作津贴补贴、创业就业扶持等政策，打造以“保姆式”“零跑腿”为标志的人才服务专员模式。

(责编：李依环、郝孟佳)

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