原标题：我国在部分省份实施大学生村医计划

4月21日，国家卫生健康委官方网站发布相关文件，要求“十四五”期间在部分省份实施大学生乡村医生专项计划，由各省专项招聘医学专业高校毕业生免试注册为乡村医生到村卫生室服务，并加大激励和保障力度，引导大学生乡村医生服务农村、扎根农村。

文件要求，有关省份卫生健康行政部门要积极对接教育部门和医学院校，从2023年起，每年4月底前统计汇总本省乡村医生招聘需求，会同教育、财政等部门制定大学生乡村医生专项招聘计划，并通过互联网等渠道向社会发布岗位信息。各地应将大学生乡村医生作为招聘引进的医疗卫生人才，由乡镇卫生院与大学生乡村医生签订服务协议，明确服务期限，按规定落实相应社会保障待遇。

文件还要求，各地落实有关要求，对于到中西部地区、艰苦边远地区、老工业基地村卫生室工作的中央高校应届毕业生，服务期在3年（含）以上的，按规定享受基层就业学费补偿国家助学贷款代偿。鼓励有条件的地区将到村卫生室工作的地方高校应届毕业生纳入当地基层就业学费补偿国家助学贷款代偿资助范围。各地可按照学历、执业资格、职称、工作地点等因素在单位内部分配中对大学生乡村医生予以倾斜，进一步提高其收入待遇和岗位吸引力。

该文件由国家卫生健康委、中央机构编制委员会办公室、教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合发布。

（记者 刘昶荣）

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