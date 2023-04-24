原标题：高站位 高要求 高标准

4月7日，教育部召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会，部党组书记、部长，部主题教育领导小组组长怀进鹏作动员讲话，对直属机关和49所非中管直属高校开展主题教育进行全面部署。会后，教育部党组按照中央主题教育领导小组第23指导组工作指导，印发《关于教育部直属高校深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的指导意见》。部党组成员、副部长，部主题教育领导小组副组长翁铁慧组织召开直属高校主题教育巡回指导组工作培训视频会议，对10个巡回指导组做好指导工作作出具体部署。各高校认真贯彻落实党中央决策部署和部党组工作安排，精心准备、周密部署，全面启动主题教育各项工作。

统筹部署，高站位实施谋篇布局

各高校党委深入学习贯彻习近平总书记在中央主题教育工作会议上的重要讲话精神，组织党员干部师生以高度的政治责任感、饱满的学习热情和严肃的政治态度迅速投入主题教育。

加强领导、压实责任。各高校第一时间成立领导机构和工作机构，加强工作统筹，形成工作合力。湖南大学迅速搭建领导小组和工作专班，跟进实施学习预热和情况调研，构建起校院两级党组织上下联动、分级负责、各司其职、协同推进的责任体系。北京科技大学一体落实党中央关于主题教育的重大决策部署和习近平总书记给学校的两封重要回信精神，提出“学、研、行、改、固”五字诀，全面动员、立即部署，教育引导全校党员干部、师生在自学、导学、辩学、践学中进一步增强为党为国铸就“钢铁脊梁”的责任担当。

立足实际、统筹谋划。各高校结合工作实际，精心制定工作方案，构建工作体系和工作机制，推动主题教育高起点高标准起步。北京林业大学着眼“用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，为建设教育强国、推动人与自然和谐共生现代化建设作出北林贡献”主题教育目标，聚焦党建引领事业发展、推进雄安校区建设、实施专业一体化建设等大事要事，组织党员干部师生撸起袖子加油干。中央财经大学围绕解决主题教育提出的“6个方面突出问题”，牢记“财经高校排头兵”的政治站位，“教育强国、中财何为”的时代担当，明确“四点发力、两线交织、面上一盘棋”工作思路，通过“点线面”立体化推进，努力推动党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建引领高质量发展。

以上率下、示范带动。各高校充分发挥学校党委示范带头作用，强化党委书记第一责任人责任，坚持高标准、严要求，做到学在前、干在先、做表率。电子科技大学按照主题教育关于“各级党委要扛起主体责任”的要求，实施“党委书记领航项目”“二级党组织书记引航项目”“党支部书记续航项目”，充分发挥基层组织政治优势和组织优势，全面提升基层党组织组织力。上海财经大学依托“书记谈心”党建品牌，创建“书记调研会”新机制，党委书记带头实地调研“大中小思政一体化”工作，带动全校领导干部深入一线开展调查研究，推进发展。

系统指导，高要求开展学习调研

各高校深刻领会主题教育目标要求，准确把握重点任务，确保中央规定动作做到位，教育部党组指导要求落实到位，学校自选动作创新到位。

分类指导、有序推进。针对不同党员群体，各高校分类提出任务要求，推进全员参与，学出扎实效果。东北大学引导教师党员强化育人使命，争做学生为学、为事、为人“大先生”，引导管理行政部门党员强化宗旨意识，努力提升业务能力、立足岗位建功，引导学生党员强化价值观养成，争做担当民族复兴大任的时代新人，引导离退休党员发挥独特优势，投身关心下一代工作。中国海洋大学组织处级干部围绕学习习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述，深入学习习近平总书记考察学校三亚研究院等重要讲话精神，组织教师党员弘扬“海大大先生”精神，争做“四有好老师”，组织学生党员争做“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的新时代好青年。

理论先行，筑牢基础。教育部党组主题教育动员部署会后，各高校迅速组织集中学习研讨，重点学习主题教育指导意见与工作方案，做到先学一步、学深一层。中国传媒大学精心组织全体处级干部在国家教育行政学院开展为期5天的封闭式集中培训，开展集中研讨，确保主题教育开好局起好步。中国政法大学列明习近平法治思想学习大纲，通过完善个人思考学、集体研讨学、宣讲阐释学、实地浸入学的“四学”体系，进一步坚定理想信念、传承革命精神、砥砺政治品格、锤炼党性修养，更好发挥党员先锋模范作用。

围绕中心、系统调研。各高校认真落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》部署要求，围绕中心工作开展广泛调研，把情况摸清、问题找准、对策提实。华南理工大学对照中央明确的12个方面调研内容，制定细化工作方案，校院两级领导班子成员每人牵头1—2个调研题目、解决突出问题不少于3项，啃下硬骨头，答出高分卷。武汉理工大学聚焦提升服务国家战略，围绕行业创新发展的有组织科研、“六访六促”社会合作行动、就业服务质量工作提升等重点工作，精心设计调研选题、制定完善调研方案。

突出实效，高标准推进工作落实

各高校对照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧扣主题主线、聚焦主责主业，坚持学思用贯通、知信行统一，将主题教育成效转化为推动发展的强大动力。

营造浓厚氛围。各高校积极发挥教育融媒体联动优势，主动靠前布局，激发线上线下各类宣传平台、主流媒体和新兴媒体活力，为主题教育加热升温。中国石油大学（北京）落实“大力弘扬马克思主义学风”的要求，利用融媒体阵地，持续抓好党支部“1＋4”示范共建、“组织生活＋”、智慧智能党建思政、“风华传薪”大思政课等平台，切实增强主题教育的吸引力和感染力。中国矿业大学（北京）以主题教育为契机，通过线上线下策划学校、北京市及周边红色教育资源和党性教育基地等学习路线，砥砺师生党员理想信念和初心使命。

融入重点工作。各高校坚持把主题教育与学习贯彻党的二十大精神紧密结合起来，着眼教育、科技、人才一体部署，在教育强国中贡献力量。华东师范大学紧扣主题教育“深化推动发展”的要求，加快编制教育强国规划纲要学术版，在全面提高人才自主培养质量、造就拔尖创新人才上先行先试，在服务区域经济社会发展、优化教育布局结构上先行先试，形成“何为教育、教育何为”的华东师大答卷。西南财经大学围绕“学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求”的内在要求，利用管理科学、信息科学、金融科技、国家安全领域的基础理论、关键技术和应用场景，全力建设“数字经济与交叉科学创新研究院”集成创新平台，加快总结形成具有“中国特色、中国声音、世界影响”的经济学科理论体系。

突出问题导向。各高校在主题教育中更加注重扎根中国大地办教育、服务区域发展解难题，推动解决发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的真问题。上海外国语大学把握主题教育的总要求，以“党建＋”统领学校创新发展，围绕国家发展战略和战略传播需求，聚焦“学校新发展格局的思路和举措”这一主题，通过调查研究，找准服务上海和长三角区域发展的切入点、发力点，切实提升服务国家构建新发展格局的能力。北京语言大学聚焦提升服务国家战略、促进产业发展能力、提升科技创新水平等重点环节，推动语言病理学、言语听觉科学等新兴领域研究突破，提升服务听力产业关键能力。（记者 焦新）

来源：中国教育报

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