日前，由湖南光召科学技术基金会、中科院理论物理研究所和湖南师范大学共同主办的“厚德载物，求真创新”第四届光召论坛在湖南长沙举行。会上，由湖南师范大学联合中国科学院理论物理研究所、湖南光召科学技术基金会共同开办的物理学“周光召班”，交出第一个毕业礼：首届周光召班毕业生研究生率达69.6%。

物理学是自然科学的基础。我国每年可培养出数以万计的物理学专业人才，但优秀的物理本科毕业生仍稀缺。2018年，湖南师范大学与中科院理论物理研究所签署合作框架协议，成立了彭桓武科教合作中心，着力于与中国顶尖科研院所科教融合、协同育人，促进该校国家重点学科物理学科的建设和发展。基于探索培养高层次理论物理人才创新模式，弘扬周光召先生科学精神的初衷，我国唯一一个“周光召班”诞生。

“周光召班”开班后，着力于探索全新培养模式，为有志于从事物理及相关领域研究的学生提供持续的支持和合适的培养。学校物理与电子科学学院院长唐东升介绍，“周光召班”采取物理大类培养模式，重视基础，不设具体学科方向。在强化数理基础的同时，鼓励学生进行自主学习、研究性学习，支持和指导本科生进行个性化科研训练。

“现在，‘周光召班’已入选湖南省基础学科拔尖学生培养基地，以及中科院大学科教结合协同育人行动计划。四年来，学生在评奖评优、创新竞赛、项目申报中表现突出，累计获省级以上奖励60余项，主持或参与大学生创新实验项目、科研课题130余项。并有学生（本科生）在国际著名天体物理期刊上发表学术论文。”学校副校长刘子兰说。

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