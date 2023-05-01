据新华社北京电 （记者石龙洪）“两岸学者面对面”系列学术活动第二场4月28日在北京举办，两岸专家围绕“两岸经济与产业交流合作”议题进行深入探讨。

清华大学公共管理学院教授殷存毅指出，两岸经济与产业交流合作是两岸关系中的基础性问题，关系两岸同胞切身利益和福祉，关系两岸关系发展走向。

“在大陆改革开放波澜壮阔的历程中，广大台商深度参与。大陆庞大的市场及土地、科技、人才等各种要素资源与一系列的政策措施，助推一批台湾企业成长为世界级水平的大企业。”他说。

海关总署公布数据显示，2022年两岸贸易额为3196.78亿美元，其中，大陆从台湾进口2380.92亿美元，向台湾出口815.87亿美元。台湾成功大学政治学系教授丁仁方说，去年台湾对大陆贸易顺差达1500多亿美元，“这是一个庞大的数字”。长期以来，台湾对大陆贸易依存度居高不下，近年对大陆（含香港）出口额占总出口的比例高达四成。

他认为，事实证明，两岸经济互补，合作共创双赢，众多台商台胞在大陆发展享受到和平发展红利，希望继续拥有和平发展的环境。

针对近年来民进党当局持续操弄两岸经济“脱钩断链”，专家认为，两岸产业链供应链已深度相嵌、深度契合。台湾是典型的外向型经济体，想改善发展经济，必须倚靠大陆市场，“脱钩断链”完全违背经济规律，也不可能实现。

殷存毅表示，两岸经济与产业合作深度开展，符合经济必然规律，不可逆转，任何人为力量都不可阻挡。丁仁方表示，两岸经贸关系紧密，对两岸和平发展有非常正面的影响。

台湾教师、湖北经济学院副教授蔡世峰认为，台湾早已离不开大陆，未来两岸经济产业合作将朝高端产业、高附加值行业发展，为台商台胞带来更广阔机遇。大陆快速发展创造庞大市场机遇，发展环境越来越好，正吸引更多台湾青年来大陆追梦筑梦圆梦，找到实现人生价值的广阔舞台。

据介绍，“两岸学者面对面”系列学术活动由厦门大学与中华文化学院轮流举办，邀请大陆和台湾学者就同一议题展开深度对谈。

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