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劳动课，家长这样看

2023年05月01日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　劳动课虽然由学校开展，但离不开家长的支持。劳动课程的实践性、真实性、日常性，使得家长在劳动课程实施中的参与和支持必不可少。

　　从目前来看，劳动课的回归得到了家长的认可。“劳动课的回归，很有必要。孩子掌握劳动技能的同时也养成劳动的习惯。”湖北武汉张先生的孩子就读于小学二年级，开设劳动课后，孩子在家也常主动承担一些家务活。

　　但部分家长对现阶段劳动教育仍有期待，希望劳动课更“接地气”“沾泥土”，劳动实践能有“全过程”。

　　江西赣州的陈女士说，女儿所在的小学开展劳动教育的基础设施不够完善，老师在课堂上讲授理论，让孩子们回家后操作实践，家长负责把照片和视频发送微信群，“打卡”完成作业。

　　北京市朝阳区的王女士认为，学校的劳动实践活动还没有形成完整体系。她孩子最近参加一次采摘活动，采摘时，孩子确实体会到了劳动的快乐，但因为只有收获，没有播种和耕耘，所以无法深刻体会劳动的辛苦。

　　还有部分家长认为劳动课太难，习惯“代劳”，或是更希望孩子把时间花在学习上，也变相造成孩子没时间参与劳动。

　　湖北宜昌周女士的女儿目前正读初二。周女士说，学校重视劳动教育，劳动课丰富多彩。但周女士也表示，有些劳动作业要求过高，看到孩子难以独立完成时，会忍不住去帮忙，帮着帮着就变成家长的作业了。

　　建议——

　　北京市海淀区小学劳动学科教研员滕宝忠认为，“学校应该和家长做好沟通，让家长了解各学习阶段的学习内容、需要培养的劳动素养。”

　　南京师范大学劳动教育研究院院长顾建军认为，家长对劳动教育的参与和支持，除了体现在劳动过程中的适时适当指导外，还在于以身作则、言传身教，潜移默化中帮助孩子树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。

　　（本报记者吴丹、丁雅诵采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月01日 06 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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