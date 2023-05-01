本报记者 吴 丹 丁雅诵

2022年3月，教育部《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》（以下简称“新课标”）公布，当年9月秋季学期，单独设立的劳动课出现在了中小学生的课表里。

新课标公布一年来，劳动必修课开设效果如何？家校社怎样协同发力？劳动教育实践如何推陈出新？本报记者进行了采访。

劳动课缘何回归

“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”“半丝半缕，恒念物力维艰”……中华民族自古崇尚劳动，在实践中培育形成了崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的劳动精神。

南京师范大学劳动教育研究院院长、义务教育劳动课程标准研制组组长顾建军认为，劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容。

1986年，我国开始推行九年制义务教育。在1992年公布的《中华人民共和国义务教育法实施细则》中，明确实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

进入21世纪，劳动教育出现一些变化。2001年6月，教育部印发《基础教育课程改革纲要（试行）》，规定从小学至高中设置综合实践活动并作为必修课程，其中包括劳动与技术教育等。劳动课不再单独设立，直至2022年新课标公布实施。

“虽然劳动课一直存在于我国中小学课程体系之中，但此前一个阶段，劳动教育被淡化、弱化，成为教育中的短板。”顾建军说。

2020年3月，中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出：“近年来一些青少年中出现了不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动的现象，劳动的独特育人价值在一定程度上被忽视，劳动教育正被淡化、弱化。对此，全党全社会必须高度重视，采取有效措施切实加强劳动教育。”

顾建军认为，劳动教育必修课的独立设置，有利于发挥劳动课程在劳动教育中的主导作用，对贯彻落实国家教育方针、体现新时代劳动教育要求、促进学生德智体美劳全面发展具有重要的保障作用。

劳动课推陈出新

2020年7月，教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》（以下简称《指导纲要》），面向教育系统特别是学校，加强劳动教育实施指导。

教育部教材局相关负责人表示，《指导纲要》从四个方面明确劳动教育途径：独立开设劳动教育必修课、在学科专业中有机渗透劳动教育、在课外校外活动安排劳动实践、在校园文化建设中强化劳动文化。特别是对劳动教育必修课、课外校外劳动实践时间、每学年一次的劳动周提出了具体要求，要切实解决有教育无劳动的问题。

当前，围绕课程建设、师资队伍、实践基地、家校社协同等方面，各地各校推陈出新，着力把劳动课上好、上活。

上海形成一批以校内、户外空间为特色的校园劳动园地，深入推进市区两级劳动基地“整合共享”；建立首个上海市学生综合性劳动实践基地，开发全链条的劳动教育系列实践课程；积极拓展长三角区域劳动教育资源，征集劳动教育基地200多家。

福建安溪县树立“每个学科教师都是劳动教育的专任教师”理念，引导教师找准学科教学与劳动教育的结合点。同时，精心策划现场会启发思路。现场会上，学生在下田收割、打稻、整理秸秆之外，跟数学老师学统计概率，跟地理老师学习土壤知识，跟美术教师即时写生。全县各中小学校踊跃实践，涌现大量“劳动+”精品课程。

（曾译萱参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年05月01日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)