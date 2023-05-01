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上好这堂劳动课

2023年05月01日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：安徽芜湖学生学习制作盆景。
　　肖本祥摄（人民视觉）
　　图②：一年级劳动教育实践，夏子涵（右）与同学从学校“开心农场”挖出第一个红薯。
　　受访者供图
　　图③：天津市和平区学生上木工课。
　　新华社记者 李 然摄
　　图④：福建安溪第二十小学数学老师开设以竹藤编为主题的劳动课，将劳动与数学结合起来。
　　安溪县教育局供图
　　图⑤：贵州毕节学生在劳动课上提运樱桃。
　　周训超摄（人民视觉）
　　图⑥：湖南邵阳学生学习采摘茶叶。
　　滕治中摄（人民视觉）

　　完成了6年的劳动课学习，小学生夏子涵说——

　　劳动创造美好生活

　　浙江杭州富春第七小学从2009年建校伊始，本着“为孩子的幸福人生奠基”的理念，开展新劳动教育的研究与实践，将学校周边的20亩土地打造成“开心农场”作为学生的劳动实践基地，并设计系列课程，让孩子们在劳动中亲近自然、回归自然。

　　“开心农场”的劳动教育实践探索后来在杭州富阳区推广。2021年，富阳区被教育部认定为“全国中小学劳动教育实验区”。本文作者夏子涵是富春七小六年级学生，全程参加了富春七小的劳动实践，以下是她的感悟。

　　俗话说“田家少闲月，五月人倍忙”，5月是美丽的，也是忙碌的。在欢度“五一”国际劳动节的同时，我也懂得，劳动是幸福和光荣的。

　　我是杭州富春第七小学六年级学生，从入学第一天起，学校就把“劳动”深深地植入我们心中。

　　在我们学校，劳动课程深受大家喜爱。我们在校园的“开心农场”学习开垦播种，捉虫施肥，根据时令季节变化种植农作物。

　　在劳动中，我收获了许多劳动果实，这些都是我们亲自耕耘收获而来。至今我还记得，一年级时挖出第一个红薯的惊喜，二年级时售卖自己种出土豆的那份自豪，更不用说在学做饭时，用自己种出的玉米、萝卜、毛豆等做成美食与家人分享的喜悦。

　　在劳动中，我更深刻地理解着书中的诗句。我逐渐意识到，“汗滴禾下土”不仅是书上的字句，也是我们劳动的写照，“粒粒皆辛苦”就是我们劳作后的感受。“寒来暑往，秋收冬藏”不再是需要背诵的文字，更是我们一年四季劳作中明晰的生活体验。

　　在劳动中，我不断丰富对劳动意义的认识。从整理书包到种地、做家务、做饭，随着学校劳动内容的拓展，我越来越能理解老师所说的“家务劳动让家成其为家”，家务劳动的意义不仅是让我们有能力做好自己的事、帮我们养成好习惯，也是为家人和朋友带去爱与幸福。

　　带给他人“爱与幸福”也让我感到幸福。当我将亲手种植的向日葵送给学弟学妹时，有了一份把劳动精神传承下去的仪式感和使命感，内心是幸福的；去敬老院劳动时，用学会的本领帮老人们打扫卫生、包水饺，看到老人家的笑脸和认可，内心是幸福的；看到干净的街道、美丽的公园、便捷的设施和安全的环境等，我理解这并非理所当然，而是很多人默默劳动的成果，当我体会到有人在为我守护和付出时也是幸福的。

　　正如我喜欢的《你不全知道的劳动世界》这本书封面所说：“时代只是改变了劳动曾经的模样，而‘劳动创造美好生活’的真理却从未改变。”再过些日子，我即将从学校毕业，我想，我已经在劳动课程中获得创造美好生活的能力，想要创造美好生活，劳动必不可少。

　　（本报记者窦瀚洋整理）  

　　

　　教授了两年劳动课程，数学老师陈建国说——

　　在劳动中能更好感知数学之美

　　福建安溪县2021年入选“全国中小学劳动教育实验区”，把劳动教育作为提升中小学生综合素养的重要抓手，将“学科融合、寓教于劳”作为劳动课教育的重点方向，引导教师在实践中找准学科教学与劳动教育的结合点。全县各中小学校涌现出生产车间里讲思政、竹藤编里谈数学、建筑工地里说物理、豆腐作坊里话生物、生态茶园里聊地理等一批特色课程，初步形成了学科教育融合劳动教育的课程群。本文作者陈建国老师将数学融于劳动课，以下是他的感悟。

　　我是福建省安溪县第二十小学的数学老师陈建国。两年前，县里引导学科老师为学生上劳动课时，我还有些摸不着头脑，对劳动课“上什么”“怎么上”有些茫然。

　　县里及时组织的培训启发了我。我结合安溪特色和学校条件，将我们的国家级非物质文化遗产——安溪竹藤编带进劳动课堂。我长期教授的是数学，对于竹藤编的劳动技艺了解不多，为上好劳动课，还专门通过视频自学竹藤编。劳动课堂上，我与学生们一起动手，制作他们喜欢的小兔子、铅笔盒。课程激发了大家的兴趣，每周一节的劳动课也成为学生最期待的课程之一。

　　按照县里的要求，我积极探寻劳动课与数学教学的结合点。小学数学要求初识图形，可学生们年纪小，面对抽象图形单靠想象力不容易理解。于是，我结合劳动课中的竹藤编，引导学生们在制作时寻找现有图形，并将他们画在白纸上。几节课下来，学生们的图形类答题正确率有了明显提升。我此刻意识到，将劳动课与数学教学结合，不光能提升动手能力，也能帮助主科学习。

　　此后，我有意识地将劳动与数学结合，让学生们在劳动中学习，在劳动中进步。比如，用竹藤编制作出笔筒后，我会让学生们先观察再计算“笔筒在桌面上占地面积是多少”“给笔筒表面涂上油漆需要多少涂料”“笔筒能装多少东西，它的容积是多少”，引导学生们将笔筒作为教具，测量其直径和高，尝试计算圆柱体的表面积和体积。

　　不久前，为了讲清楚数学计算中的几个公式，我又将劳动课堂搬到了学校的菜园。“植树的棵数为什么是间隔数+1”“已知菜园的长宽和需要种植树木的数量，两棵树之间应该间隔多少”等数学问题在学生们的动手中有了答案。

　　多门课程相互融合推动学生五育发展已成为趋势。劳动中处处有数学的影子，在劳动中能更好感知数学之美。作为数学老师兼劳动课教师，将两种课程相结合进行教学，不仅能让学生们领悟中华优秀传统文化的深厚魅力，更重要的是能培养他们对主科的学习兴趣，巩固学习中的薄弱点。通过这两年的劳动课教学，我体会到学科之间联系的必要性，在以后的劳动教学中会继续有意识地渗透数学知识和数学思想，加强劳动知识与实际生活的联系，引导学生学以致用。

　　（本报记者王崟欣采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月01日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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