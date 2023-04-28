人民网北京4月28日电 （记者林露）劳动在新时代为什么依然重要？新时代应弘扬哪些劳动的精神？近日，劳动理论与劳动教育研讨会暨《新时代劳动理论十六讲》新书发布会在北京大学举行。

党的二十大报告有多处提到劳动，指出要 “坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”“在全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，培育时代新风新貌”“使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会”……北京大学马克思主义学院副院长、该书主编陈培永介绍说，本书坚持问题导向，从马克思主义理论、哲学、历史学、经济学、法学、教育学等多学科视角出发，探讨了劳动意义、劳动精神、智能劳动、劳动教育、劳动创业等众多话题。

研讨会现场，专家围绕着与劳动相关的热点话题各抒己见。

劳模精神是人们热议的话题之一。北京大学新闻与传播学院研究员、助理教授张慧瑜认为，劳模和劳动者的精神是社会主义文化的有机组成部分，是“劳动创造世界”这一马克思主义基本观点的生动体现。目前，新时代的劳模精神正在从掌握生产技能的体力劳动者向知识型、创新型、专家型、管理型、德才兼备型等复合型人才转变。

据了解，自2021级本科生起，劳动教育纳入北京大学各专业培养方案必修要求。此后，为进一步加强劳动理论教育，丰富劳动教育课程资源，北京大学推出“新时代劳动理论”线上课程。即将出版的《新时代劳动理论十六讲》，正是在此基础上经过系统梳理而形成的一本关于劳动理论的教材，是北京大学开展本科劳动教育教学的最新成果。

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