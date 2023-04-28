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让排球之花绽放校园（体坛观澜）

郑  轶
2023年04月28日09:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　开展校园排球，在潜移默化间涵养着校园体育文化。通过排球对青少年进行体育文化的熏陶，把体育锻炼当成终身习惯，这是比拿冠军更有意义的收获

　　

　　一场小学排球比赛，参赛双方小队员虽然球技稚嫩，却打得全情投入。中国女排前二传沈静思作为教练站在场边，全神贯注予以指导。叫暂停、纠正动作、调整战术，小选手越打越自如。比赛结束后，无论输赢，每个孩子脸上都挂着笑容。

　　这样的场景发生在人大附中北京经济技术开发区学校。从去年开始，该校利用课余时间组织排球活动。曾有家长问，让排坛名将指导小学生打球是不是“大材小用”？校长王教凯表示，在校园开展排球活动，看重的是体育的育人功能，请名将来指导训练，可以让孩子们近距离感受中国女排原队员的风采，从中领悟女排精神。

　　排球队组建不足一年，已给该校学生带来明显变化。曾经的“小胖墩”体形变得匀称，不爱说话的小姑娘逐渐开朗起来，更多的孩子变得更坚强……从体质到性格，孩子们因练习排球获益。在一次次发球垫球训练中，他们学会了团结协作，也逐渐懂得了坚持的意义。

　　在“三大球”项目中，排球在校园普及程度上不及足球、篮球。在青少年群体中推广排球，关键要找到孩子们的兴趣点。将场地变小、球网放低、用球变软，降低青少年打排球的“门槛”，让他们在练习中感受这项运动的魅力。从借助中国女排的榜样力量吸引学生参与，到带领小队员在线观看国际比赛、解说规则和技战术，孩子们逐渐加深了对排球的理解。

　　点点滴滴的努力付出，汇聚成校园排球的生动场景。孩子们在训练比赛过程中锤炼意志、健全人格，足以化为成长中的宝贵财富。那些与小伙伴并肩拼搏的时光，也将长久珍存在他们的记忆里。

　　在“体育回归教育”的沃土上，绽放绚烂的花朵。开展校园排球，在潜移默化间涵养着校园体育文化。正如沈静思所言，通过排球对青少年进行体育文化的熏陶，把体育锻炼当成终身习惯，这是比拿冠军更有意义的收获。

　　走，放学打排球去！从“要我练”到“我要练”，越来越多的孩子爱上排球。当这项运动在校园里生根发芽，中国排球的未来也将更加美好。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月28日 11 版）
(责编：郝孟佳、李依环)

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