吴凡

原标题：【光明时评】完善免试就近入学 推动义务教育优质均衡

日前，北京市教委印发《关于2023年义务教育阶段入学工作的意见》，重申今年小学入学坚持免试派位，严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据，严禁以面试、评测、接收简历等形式选拔学生等。同期，河北、湖南、重庆等地也发布中小学招生考试禁令。

免试就近入学并非新政，但在招生季来临之际重申，对于不少学生和家长来说，仍有“定心丸”之效。免试就近入学政策下，拼竞赛和证书的通道继续禁行，名校“掐尖”的冲动被继续抑制，权力寻租的空间被尽可能地压缩。当各种证书不再成为进入优质小学的敲门砖或垫脚石，或也可让至少学前阶段的家庭教育资源争夺竞赛实现一定程度的降温，让孩子以更符合年龄规律和特点的方式成长，减轻学生学业负担。对于学校来说，可以招收到同等质量的生源，而不是有先后或等级之分，也将激发出更大的办学热情。

就近入学作为我国义务教育的一项重要政策，促进教育公平是其鲜明的价值取向。免试就近入学政策的严格落实，有助于进一步规范教育入学秩序，推进义务教育机会公平。经过多年努力，我国基础性教育实现全面普及，人民群众“有学上”问题基本解决。尤其是2012年至2021年，我国义务教育在实现全面普及的基础上，仅用十年时间实现了县域基本均衡发展，构筑了我国义务教育发展史上的又一个里程碑。义务教育资源的快速普及与均衡发展，为深入实施就近入学政策提供了坚实基础。

不过也要看到，随着经济社会发展水平的提高，人们对教育公平的期待，也已从“有学上”不断升级为“上好学”，不仅要能在家门口轻松上学，还要在家门口上好学校。在追求更优质教育资源的驱动下，家长们的择校热情始终存在，只不过在就近入学政策规范下，更主要通过调整居住区位的方式获得接近优质教育资源的机会。不过，随着近年来校额到校、多校划片、教师轮岗交流等配套政策的稳步推进，学区房的教育资源保障属性和投资属性已得到一定的弱化，释放出保障教育公平的鲜明信号。

无论是化解家长的择校难题，还是更好落实免试就近入学以推进教育公平，从长远计，最根本的还是不断增加义务教育优质资源的供给，并推进实现城乡、区域、校际间的均衡布局。党的二十大报告也深刻指出，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，优化区域教育资源配置。对此，当务之急是通过加大对薄弱学校的财政等支持，使其得以快速补齐在教学设备、教师队伍等多方面的短板，不断深化师资均衡流动等公平导向的政策，逐步缩小区域、校际间的发展差距。同样重要的是，适时转变以升学率为主要指标的基础教育质量评价体系，重视并鼓励学校多样化、特色发展。这不仅将减轻学校以及学生彼此的竞争压力与焦虑，更将满足社会个性化、多样化的教育需求，而这本身也是实现教育高质量发展的应有之义。

（作者：吴凡，系媒体评论员）

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