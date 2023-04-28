李玉滑

原标题：【光明时评】高校思政课 喜闻乐见才能更有精气神

2023年4月20日，在云南大学百年华诞之际，习近平总书记发来贺信，勉励云南大学在强国建设、民族复兴的新征程上，“以新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针，全面提升办学水平，为党育人、为国育才，推动铸牢中华民族共同体意识，为建设教育强国作出新的更大贡献”。

习近平总书记曾讲，思想政治理论课建设是自己“非常关心的一件事”，是自己“必须更多强调”的工作。在赴地方和学校考察调研的过程中，习近平总书记反复叮嘱一定要切实办好思想政治理论课。云南大学负责同志表示，学习贯彻落实好习近平总书记对云南大学贺信的精神，首要的是聚焦“为党育人、为国育才”，其中一个重要的努力方向，就是向思政课要精气神，使党的创新理论走进青年学子心中，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。向思政课要精气神，就要让思政课更加喜闻乐见，唯有这样，对青年学子而言，党的创新理论才能更加入脑入心。

坚持问题导向，解决实际困惑。习近平总书记强调，“要坚持理论联系实际的马克思主义学风，坚持问题导向，注重回答普遍关注的问题，注重解答学员思想上的疙瘩，反对主观主义、教条主义、形式主义，防止空对空、两张皮”，“凡是广大干部群众普遍关注的深层次问题，都要从历史和现实、理论和实践的结合上作出令人信服的回答”。思政课教学所要解决的理想信念问题和要塑造的价值观是具体的，是与青年大学生的实际困惑紧密相连的。只有把解决思想问题同解决实际问题结合起来，把联系社会现实和学生思想困惑联系起来，认真关注大学生群体的生存和发展状态，及时梳理大学生普遍关心的思想理论热点难点问题，给出有针对性、有说服力的解释和引导，并积极寻求新的解读、新的切入问题的角度，如此，思政课教学才会真正产生效果，才能积极引导学生的世界观、人生观、价值观，学生才会在思政课上真正有收获。

以故事为载体，让理论更鲜活。习近平总书记强调：“注重启发式教育，引导学生发现问题、分析问题、思考问题，在不断启发中让学生水到渠成得出结论。”中国故事中蕴藏着真实的中国梦。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，通过故事讲道理和价值，将有意义的事讲成有意思的事，切切实实得到学生的共鸣与认同。将抽象的理论与生动的实践相结合，将政治理论涉及的宏大命题具体为大学生可感知的身边事、具体事、鲜活事。通过讲故事的方式，切实增强思政课的感染力和说服力。面对信息源繁多的高校学生，用生动故事讲深刻的理论观点，更容易把理论讲活讲透。而只有产生了共鸣的教育，才能潜移默化、润物无声。

转变话语方式，亲和才能入心。思政课教学要下功夫探索理论话语向生活话语的转化。从日常生活出发，深入浅出地讲解课程中抽象难懂的理论知识。努力摆脱“说教感”，用大学生听得懂、愿意听的语言，实现理论入耳入心。生活化的话语来自火热的社会生活，这也正是大学生认识中国、读懂中国、理解中国最生动鲜活的素材。多走进社会的大课堂上，这里有最具体的中国精神中国面貌，有人民最真实的生活，有时代最强劲的脉搏，也有描绘和呈现这一切最朴实最鲜活的语言。

问渠哪得清如许，为有源头活水来。高校思政课想学生之所想，答学生之所惑，才能让理论的“活水”真正涌入学生心田。

(责编：郝孟佳、李依环)