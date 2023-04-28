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全国大学生就业引航计划首场示范宣讲活动举办

2023年04月28日08:40 | 来源：中国青年报
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原标题：全国大学生就业引航计划首场示范宣讲活动举办

4月26日，全国大学生就业引航计划首场示范宣讲活动在宁夏举办，来自宁夏大学、宁夏医科大学、北方民族大学等14所高校的700余名学生现场参加。团中央青年发展部、团宁夏区委、宁夏大学有关同志出席。

活动中，乡村振兴青年吴夏蕊、快递小哥秦文冲、电商创业青年施志雄、科技创业青年王振阳、大国重器工程师敦晓彪结合亲身经历，围绕参与乡村振兴、扎根基层平凡岗位实现人生价值、把握电商领域发展新方向、校园创业等内容，分享了个人的就业创业故事。就业技能导师纪野为现场同学仔细分析了当前的就业形势，就业政策解读员陈昭围绕宁夏推广实施的就业创业帮扶政策等作出了详细介绍。

学生们认真聆听嘉宾故事，热情参与互动，现场气氛活跃。同学们表示，听到这么多优秀的榜样和身边的同龄人讲述自己真实的奋斗故事，深受触动和启发，专业人士带来的技能指导和政策解读也非常实用，活动很接地气、很提士气。

据悉，大学生就业引航计划是共青团深入贯彻落实党的二十大精神、深化实施“共青团促进大学生就业行动”的一项创新举措。该计划旨在立足为党育人根本任务，主动适应大学生就业面临的新形势新要求，通过进支部、抓宣讲、出产品、树典型等工作，有针对性地引导大学生树立理性平实的择业观、就业观、劳动观，立足实际、找准定位、“自找苦吃”、脚踏实地，以奋斗者姿态主动到基层和一线砥砺青春、成就人生。

宣讲活动结束后，团中央组织召开共青团促进大学生就业行动片区培训会，9个省级团委相关部门负责同志、30余所高校团委负责同志参会，专门就大学生就业引航计划进行工作交流研讨。

（记者 杨宝光）

(责编：郝孟佳、李依环)

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