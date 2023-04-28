童天

原标题：高技能人才职业发展前景广阔

推动高技能人才与专业技术人才职业发展相互贯通，支持技能工人参评职称，意味着专业技术职称评审与职业技能等级认定的界限被突破，劳动者的技能成才之路越走越宽，对引导广大劳动者向新型高素质技能人才转化、更好促进人才融合发展具有重要意义。

长期以来，我国人才工作实行队伍分类管理，采用差异化的培养、使用、评价、激励、流动制度。该模式的优点是便于管理，但同时也造成了边界不清、壁垒阻隔等问题，尤其是技能人才与其他类别人才的资历序列缺乏有效衔接，限制了技能劳动者的职业发展空间与创新创造活力。

在新科技革命和经济转型发展的时代背景下，学科将加速交叉融合，催生一大批新兴工业部门，并逐步改变传统的生产和就业方式。现代制造业转向供应链协同，生产管理、人力资源、信息化管理与自动化设备相融合，技能人才的能力层次大幅上移，技术人才、技能人才边界日益模糊，两支队伍趋向融合。懂理论、善操作、能创新的新型技能人才在市场上越来越抢手，原本“泾渭分明”的职业通道已无法满足其发展诉求，相关培养、使用、评价制度也难以适应其发展需要，突破职业“天花板”的改革亟待深化。

2022年，人社部发布《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见(试行)》，明确“新八级工”职业技能等级序列，技能劳动者晋升的“梯子”纵向延伸。长期存在的技能人才职业“天花板”进一步突破。这与人社部2018年、2021年相关政策形成了有机衔接。近年来，这些举措着力打通技术、技能人才序列的横向衔接之路，持续丰富技能人才的职业发展选项，搭建起“纵横多元”的成长成才“立交桥”。

随即，各地纷纷出台实施方案，推动技术技能人才职业发展贯通。一是扩大贯通领域，确保高技能人才“能参评”；二是破除“唯学历”“唯论文”评价方式，评审内容紧密结合工作业绩、生产经营实效；三是打通教师职称评定，强化技工院校“工学一体”优势。

在具体评审中，体现了以下特点：一方面，积极吸纳优秀高技能人才参加相关领域的职称评审委员会，参与制定评价标准，有条件的职称评审委员会对高技能人才采用单独分组、单独评审方式；另一方面，对评委的“综合资质”要求更高了，除了要具备良好的职业道德、相应层级的职称、本领域扎实的专业知识等条件，还要熟悉生产现场，懂流程、善操作。

当下，人才强国建设已经进入高质量发展的攻坚期，技能人才的现代化发展需要向改革要动力、向制度要效率，以现代化建设的重大战略需求为导向，突破依据行业和职业静态划分的人才队伍类别，在更高层次上贯通包括专业技术人才、技能人才在内的各类人才队伍职业发展路径。

作为推动广大劳动者终身发展和教育现代化的基础性制度，国家资历框架是破解现有人力资源开发与配置障碍的关键。建立统一、系统、完整的国家资历框架，成为我国深化人才体制机制改革的必然选择和当务之急。今后，要坚持以人民为中心，以终身发展为价值引领，开展有关体制机制建设；以能力要素为纽带，谋划改革思路、构建框架模型、设置运行规则；从复杂性视角出发，统合资历标准、质量保障、认证、学分转换等各个核心子系统，适应经济社会环境变化，保持系统性的动态平衡发展。

（作者：童天，系中国劳动和社会保障科学研究院研究员）

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