原标题：小学徒的转型记

20多年前，我还是一名中专生，当时怎么也不会想到自己会成为正高级工程师。如果问我有啥“秘诀”，其实就两点：个人的勤学苦练和国家的好政策。

我刚毕业那年，来公司当学徒工。那时，车间环境差，机器一开动，碎屑、火星到处喷，工人搬运铁块、手工打孔，一忙就是一天。我跟在师傅陆晓身后认真“取经”，一般白天在车间实操，晚上躲在被窝里“啃书本”，一直学习到凌晨。

勤学苦练很快派上了用场。一次偶然的机会，我参与了一项外国产品订单项目。通过钻研，我成功将产品精度控制在了1微米，从此得了个雅号“微米大师”。

2014年，我还参与了清华大学一项有关高端柴油机高精密微喷孔加工装备的科技攻关，经过半年无数次实验尝试，终于突破了难题，实验结果实现了规模化量产。

其间，我评上了助理工程师，决心今后继续努力，参评中级、高级职称。但是，几年后参评中级职称时，虽然有一沓沓成果证明，还是因为学历不够被卡了下来。那时，一种失落感袭上心头。

2020年，机会终于来了——江苏鼓励高技能人才评职称，并为一些特殊人才开辟“绿色通道”。而我，因为此前荣获“江苏工匠”称号，这次被考核评审为高级工程师，后来又成为正高级工程师。

对我而言，这不只是一纸证明，更是国家、社会对我们技能人才的认可。这种荣誉给了我发展空间，也激励着我扛起更多责任：在江苏信息职业技术学院微研创新班课堂上现身说法，培养更多人才；在国家级技能大师工作室里，带领95后、00后一起攻关技术难题……

从小学徒到工程师，从一个人钻研到带动一群人努力，这就是我的使命，也是更多大国工匠的使命。

（项目团队：记者 李晓、苏雁、刘艳杰、邱玥、王斯敏）

(责编：郝孟佳、李依环)