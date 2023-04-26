近年来，国家在中西部地区医学院校中大力开展农村订单定向医学生培育工作，着力为基层培养更多高素质医学人才，提高中西部地区基层医疗水平，让人民群众在家门口就看得上病、看得好病，助力实现健康中国战略目标。培养什么样的农村订单定向医学生，怎样培养农村订单定向医学生，是我国医学院校一直以来积极思考的问题。

实践育人是思想政治教育体系的关键环节，是重要的思想政治教育方法，也是教育部提出的“十大”育人体系的内容之一。近年来，广西医科大学全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，将实践育人贯穿于农村订单定向医学生人才培养的全过程。

坚定的理想信念是青年成长的基石

农村订单定向医学生毕业后到基层医疗卫生机构服务，需要坚定服务基层的理想信念。广西医科大学从学生入校开始加强对农村订单定向医学生理想信念教育；通过开展新生适应性教育，引导学生尽快适应大学生活；通过参观学校校史馆、生命科学馆、实验室等，引导学生积极思考专业学习，坚定医学求学之路。

此外，学校还通过“党建带团建”主题活动，进行学生思想政治引领，组织学生到红军长征湘江战役纪念馆、桂平金田起义纪念馆等红色基地开展爱国主义教育，厚植学生家国情怀。自学生大一入校起到毕业全过程，学校不断线开展学生理想信念教育，鼓励学生毕业后去基层一线、去祖国最需要的地方奉献青春力量。很多毕业生志愿投身基层服务，他们中的很多人现在已成为当地医疗卫生机构的骨干力量，对提高基层医疗卫生水平发挥积极作用。

社会实践是大学生思想政治教育的重要环节

农村订单定向医学生要想更好的服务基层，需要提前了解基层、熟悉基层。广西医科大学在农村订单定向医学生中大力开展社会实践教育，培养学生综合实践能力；搭建社会实践平台，在生源地乡镇卫生院挂牌设立社会实践基地，在学校周边社区建立志愿服务点，最大化创造学生社会实践机会，常态化就近就地开展乡镇（社区）义诊等实践活动。

同时，学校利用寒暑假积极组织开展“三下乡”社会实践活动，学生回到生源地所在乡镇（街道）、村（社区）开展健康宣教、建立居民健康档案等。通过组织一系列的“第二课堂”实践活动，引导学生早接触、早体验、早熟悉未来基层工作环境，提前了解基层医疗卫生情况，引导他们积极投身基层医疗建设，提高个人价值追求。

开展毕业生随访调研是检验育人成效的重要途径

广西医科大学积极响应健康中国战略，加强毕业后学生就业服务随访调研，不断优化人才培养质量，实现农村订单定向医学人才培养与行业需要的双向优化。学校目前已连续招收13届共1930名农村订单定向医学生，在已经毕业的847名学生中，基层就业履约率达到99.5%。

学校建立校友人才信息库，持续开展毕业生随访调研和评价反馈，通过随访调研了解学生职业发展情况，通过毕业生就业反馈，不断优化人才培养方案，形成人才培养“反馈-优化”良性循环机制，不断挖掘毕业生基层工作典型事迹，树立优秀农村订单定向医学生典型人物，引导在校生向优秀典型学习，提高人才培养质量。

（作者韦福滔，系广西医科大学全科医学院党总支副书记）

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