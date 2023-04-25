新华社北京4月24日电 （记者姜琳、魏弘毅）人社部人力资源流动管理司副司长孙晓丽24日表示，人社部将会同有关部门启动实施2023年“三支一扶”计划，选派3.4万名高校毕业生到基层服务，计划实施继续向民族地区、边疆地区和乡村振兴重点帮扶地区倾斜，中西部地区将占到中央财政补助名额的83.5%。

孙晓丽是在当天举办的人社部2023年一季度新闻发布会上作出的上述表述。她表示将从四方面扎实推进“三支一扶”计划。

一是拓展服务岗位。紧紧围绕乡村振兴战略需要、围绕基层实际发展需求，积极拓展农技推广、水利建设、生态环保、医疗卫生等基层急需紧缺岗位，不断优化人员招募结构。

二是强化培养使用。进一步健全“三支一扶”人员培养培训体系，实施好能力提升专项培训计划，大力提升人员综合素质和专业能力，完善导师结对帮带等培养制度，立足岗位强化实践锻炼。

三是健全服务保障。落实好工作生活补贴、社会保险、期满服务等支持政策，加强对“三支一扶”人员的关心关爱，积极为“三支一扶”人员干事创业创造有利条件。

四是加强宣传引导。大力宣传鼓励高校毕业生到基层工作的政策措施和扎根基层、青春报国的典型事迹，营造“到基层去、到祖国最需要的地方去”成长成才的良好氛围。

“三支一扶”计划是人社部会同中组部、教育部、财政部等10部门共同组织实施的高校毕业生基层服务项目，自2006年实施以来，已累计选派51万名高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴服务等，对促进基层事业发展、优化基层人才结构等发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 07 版）

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