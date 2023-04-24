人民网北京4月24日电 （记者孙竞）4月22日，由国家邮政局指导，北京邮电大学主办的第五届“强邮论坛”暨邮政快递业数智化与高质量发展峰会在北邮西土城路校区举行。

第五届“强邮论坛”暨邮政快递业数智化与高质量发展峰会现场。北京邮电大学供图

国家邮政局副局长刘君指出，“强邮论坛”是政产学研协同、产教融合协作的重要平台。要在深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略方面，不断开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势；要全面提高人才培养质量，聚焦推动邮政快递业高质量发展关键领域关键任务，强化创新型复合型人才培养；要聚焦科技自立自强，落实创新驱动发展，大力弘扬企业家精神，为行业高质量发展提供源源不断的新动能；要凝聚多方合力，打响产学研联动融合品牌，坚定不移地走产学研结合的道路。

北京邮电大学党委书记续梅强调，党的二十大报告将教育、科技、人才统筹部署，并就加快建设网络强国、数字中国等提出一系列新要求。要深刻把握全面建成社会主义现代化强国对教育高质量发展的内在要求，深刻认识科技革命、产业变革对教育变革的迫切需求。要充分发挥学校信息科技优势，紧抓当前邮政快递业发展转型的重要战略机遇期，汇聚专家学者智慧，积极探索运用新一代信息技术实现邮政快递业数智化转型的成功路径。续梅表示，北邮将以更加主动的姿态、更加务实的行动、更加开放的胸怀，为加快邮政快递业高质量发展贡献新力量、展现新作为。

本次活动采取“主论坛+分论坛+圆桌谈”的形式展开，围绕数智化赋能现代邮政业创新融合发展、邮政业数智化升级与创新实践、邮政快递业高层次人才需求和培养、学科建设与专业发展、学生工作等专题进行研讨，来自政府、高校、行业协会和企业的200余名代表参加论坛。

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