人民网北京4月24日电 （记者孙竞）水烧开就能给出提示音的智能测温锅盖，可以放笔和装便签的多功能读书带……4月21日，在北京市朝阳区实验小学科技创新活动现场，学生们展示了一系列创意作品。

当天，朝阳区实验小学以“少年科技梦 创新筑未来”为主题开展系列科技活动，让学生零距离感受科技的魅力，培养学生的创新精神和实践能力。记者在现场看到，活动设置了“过山车”展区、“纸飞机”展区、“月球车”展区、“建筑模型”展区、“太空展”展区等11个展区，还邀请了朝阳区实验小学雄安校区、朝阳区实验小学雄安容西分校的100余名师生参与体验。

学生们参加系列科技活动。人民网记者孙竞 摄

在活动上，科技教师带领学生围绕“校园绿色能源的可持续发展”小课题课程进行汇报，同学们分小组分享了利用鸡蛋壳做肥料给小鸡补钙、橘子皮精油的探究与制作、利用剩菜剩饭进行堆肥等研究成果。

学生进行小课题课程汇报。人民网记者孙竞 摄

六年级四班的学生裴星越分享了自己设计“多功能读书带”的经历与感受。“我很爱读书，但是在外面读书时做笔记特别不方便，我就想能不能有一个帮助我们阅读并作笔记的东西呢？于是我就设计这样一款读书带。它是一个环状，箍在书上，看起来像书签一样，来确定书页。我还在上面设计了放笔的插口和装便签的地方，这样我们就不需要再拿笔袋和本子了。”

科技活动上的直航船体验区。人民网记者孙竞 摄

朝阳区实验小学党委书记胡爱国介绍，去年年底，北京市朝阳区实验小学教育集团积极开展学习宣传贯彻党的二十大精神，出台了“朝实二十条”，从学校层面、教师层面、学生层面和家校四个层面，为学校高质量办学、教师专业发展、学生全面成长、家校协同育人提供了具体举措。此次通过科技节丰富多彩的科技教育和科技创新活动，激发了学生爱科学、讲科学、用科学的热情，培养了学生的创新精神，促进了师生科学素养和实践能力的全面提升。

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