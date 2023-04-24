人民网北京4月24日电 “与书相伴，让阅读成为习惯，让书香弥漫校园……”2023年宜宾大学城“阅享芳华 书叙时代”读书活动月开幕式在西华大学宜宾校区举行，670余人参加活动。

“一本好书是人类智慧的结晶，也是获取知识、拓展视野的重要途经之一。”宜宾市人民政府副市长华淑蕊从自身阅读经历出发，分享了自己在求学、工作等各个人生阶段阅读的书籍，她指出，读书的力量在于让人能在任何时候都有重头再来的勇气和归零的心态，读书不仅能够交到志同道合的朋友，更能在书中与跨越时空的灵魂对话。

西华大学宜宾校区党工委常务副书记陆跃文结合宜宾大学城各高校图书馆环境、设施和资源实际，寄语青年大学生策马书山、畅游书海、漫步书林，攀学术之峰、解求知之渴、享书香之乐，在阅读中积累生命的广度和厚度。

宜宾学院教师罗腾以“进学致和 行方思远”为题发表演讲。他认为，读书已经成为一种非常重要的能力，要在阅读有所思、有所感，在阅读中精益求精，在前人基础上往深走一点点，才能推动科学技术发展和进步。

“乘着书籍这艘战舰，我打开了无数个新世界的大门，领略了无数道独特的风景，也从中获得打破人生的底气和超越自己的资本。”西华大学管理学院学生吴艳熙号召新时代青年朋友登上书籍战舰，翻开书本在青春赛道上奔跑，用阅读铺就光明未来。

据了解，本次“阅享芳华 书叙时代”读书月将推出100名阅读之星，并按照“一校一特色”开展“见字如面 纸短情长”微书评、图书漂流、“新时代新征程新作为”创意微视频等形式多样的阅读文化活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)