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职教发展 技能竞赛“必不可少”

2023年04月24日08:53 | 来源：中国青年报
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原标题：职教发展 技能竞赛“必不可少”

对于技能竞赛与职业教育发展之间的关系，用中国职业教育学会副会长、北京外国语大学教授孙善学的话来说，前者对后者而言，是“必不可少”的。

“职业教育要培养技术技能人才，技能的展示、切磋环节，是必不可少的，”孙善学斩钉截铁地又强调了一句，“它不是说可有可无，它是必不可少。”

在4月8日至10日于重庆举办的第58·59届高等教育博览会系列论坛上，职业教育发展是一个重要议题。围绕职业教育的高质量发展，相关领域的嘉宾纷纷出谋划策，分享各自的经验。

在重庆五一职业技术学校党委书记李为民看来，国际技能大赛作为职业教育的重要组成部分，既是展现职教学子技能水平和精神风貌的“大舞台”，也是检验职业教育成果的“试金石”，更是助推职业教育高质量发展的“加速器”。

2022年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，提出要“完善以世界技能大赛为引领、全国职业技能大赛为龙头、全国行业和地方各级职业技能竞赛以及专项赛为主体、企业和院校职业技能比赛为基础的中国特色职业技能竞赛体系”。

“这充分体现了党和国家对职业技能竞赛工作的重视，也对我们下一步工作的开展指明了方向。”李为民说，近年来，国际国内的职业技能竞赛蓬勃开展，技能竞赛作为技能人才评价的重要途径，正在成为促进优秀技能人才脱颖而出的重要手段。

重庆市人力资源和社会保障局副局长苏静提到，重庆已经获批建立了国家级竞赛基地23个、市级竞赛基地144个，发起举办了“一带一路”国际技能大赛。而且，重庆已连续参加了五届世界技能大赛，重庆选手共获得了四金三银一优胜，四枚金牌“都是中国参加该项目的首金”。

第43届世界技能大赛美发项目金牌选手聂凤就是其中的一位，这位重庆女孩还记得，自己16年前走进理发店，烫了人生中第一次离子烫，从此开启了对美发行业的兴趣。读技校，学技能，她参与过20多次美发竞赛，剪掉成千上万个头模，落地的头发长度，“相当于从重庆到北京的距离”。

如今，她成为一名技工院校教师，担任世界技能大赛美发项目国家队教练，尝试着从一名金牌选手转变为金牌教练。

在去年新修订的职业教育法当中，第三十二条就专门强调职业技能竞赛的作用：“国家通过组织开展职业技能竞赛等活动，为技术技能人才提供展示技能、切磋技艺的平台，持续培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠和大国工匠。”

孙善学认为，这是从立法的角度，肯定了技能竞赛两个重要的作用：一个是技能人才的培养，需要得到技能展示和技艺切磋；二是技能竞赛是技能人才、能工巧匠、大国工匠成长的舞台。

“既然技能竞赛是职业教育必不可少的环节，那么，我们就要把这个环节设置好。”孙善学说。

然而，他也提到，要建立这样一个完善的体系，现在仍然还面临一些问题。

首先就是标准问题，目前对技能人才的衡量标准，企业和职业院校有两套标准，这就造成了技能竞赛的内容与企业的需求“有差距”；此外，技能竞赛还没有真正融入职业学校的教学，以至于因技能竞赛而停课、因技能竞赛而影响正常教学的问题较为普遍。

“这些问题需要解决。”孙善学感慨。他提到了山东药品食品职业技术学院的案例：学校从2009年改革，将原有的课程体系划分为11个课程模块，每个模块都安排了两个比赛，每个比赛都有考评。平时的比赛是校方进行考评，课终的比赛甚至引入了企业参与考评。山东的一家药企经常受学校邀请，参与到对学生的评价当中，最后，该校毕业生入职这家企业，“不需要面试了”。

“我觉得这是在课程体系层面，把课、赛、训、评结合得比较好的案例。”孙善学说。

（记者 张渺）

(责编：郝孟佳、李依环)

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