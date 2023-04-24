原标题：南京信息工程大学：打造“中外融通，国际同步”人才培养体系

“感谢南京信息工程大学在过去30年对世界气象组织国际培训作出的积极努力和重要贡献。”日前，世界气象组织相关负责人来到南京信息工程大学，祝贺设立在该校的世界气象组织区域培训中心成立30周年，并称赞“南信大的贡献，展现了中国为实现联合国可持续发展目标的责任担当与主动作为。”

“中国的‘双一流’大学，必须是日益开放的国际教育市场上的全球参与者。”南信大校长李北群说，作为一所高水平行业性地方高校，南信大通过国际化集聚各方资源、突破发展壁垒，以国际领先带动国内一流，打造了高等教育国际化的“南信大范式”。

形成海外一流人才引培“新生态”

国际化之路，南信大已经走了60多年。在新的发展阶段审视自我，“深度国际化”更是学校在新一轮“双一流”建设中的“制胜引擎”。

半个月前，欧洲科学院、芬兰科学院院士蒙塞夫·加布伊教授刚刚签约加盟南信大“海外院士工作站”，未来将与南信大在信号、图像处理分析等方面开展深度合作。

这是自2018年南信大成立江苏省首个“海外院士工作站”以来，吸引的第20位海外院士。“引进一名院士，带来一个团队，落地一批项目”，南信大通过“海外院士工作站”着力打造国际化高层次人才聚集区。

此外，南信大还拥有百余人的长聘外籍教师队伍。2020年，塞浦路斯的叶夫吉尼克斯教授来到中国并加入南信大大气环境生态效应团队。来校不到一年，他和学校冯兆忠教授合作的文章就被《科学》期刊正刊选为一周亮点进行推介。“在某种程度上，中国已经成为世界最活跃的科研大国，而且非常重视科研合作，更容易出大成果。”叶夫吉尼克斯说。

“引育并举、内外并轨”，坚持引进与自主培养国际化人才两条腿走路，学校教师具有一年以上境外研修经历的超过67%，一流学科专任教师国际化比例达90%。

“一流师资成就一流大学”，学校通过开辟高端人才引才渠道、搭建海外人才集聚平台、构建人才服务体系、创新人才培养评价机制、实施“PI制”团队管理模式等举措，形成海外一流人才引培“新生态”。近五年，学校引进博士以上高层次人才900多人，其中海外高端人才318人，国家级人才数量五年增长290%。

探索“在地国际化”新路子

“是雄鹰，就当乘长风破万里浪。”该校雷丁学院大四姑娘杨钦兰在国奖答辩讲台上自信地说。最近，她接连收到了9所世界名校的研究生录取通知。雷丁学院培养的四届本科毕业生就业率近99%，深造率近90%，成为高等教育“在地国际化”实践的生动样本。

作为全国为数不多拥有两个本硕一体化中外合作办学机构的高校，南信大通过引进成熟、先进的国际化人才教育教学资源，与本土优质资源不断融合，打造出“中外融通，国际同步”的国际化人才培养体系。南信大与外方高校共建教师资质认证体系，推行“能力驱动、分步推进”的国际化教学模式，并建立了“五步闭环、四级联动、中外协同”的教学质量监控与考核体系。雷丁学院以优异成绩通过教育部中外合作办学现场评估，成为参评单位中唯一获得7年免评估的单位。

作为“全国高校来华留学质量认证试点院校”和首批“留学江苏目标学校”，南信大学历留学生总规模居江苏高校前列。来自世界七十多个国家的千余名留学生和中国学生共同编班上课，营造了“各美其美、美美与共”“海纳百川、兼容并包”的国际化氛围。

“引进来、挖出来、融起来”，学生在本土也能与世界接轨，并且接受与国际一流高校同质等效的国际化教育。学校设立“优课计划”，邀请海外院士、国际知名专家等联合讲授通识课程；培养和鼓励学生参与本学科前沿研究，设计海外实习、体验及文化感知项目，鼓励中外学生合作完成；完善保障学生参加海外经历的机制和政策，完善海外成绩认定、学分转换、补考、奖学金资助等问题，国际化要素贯穿“双一流”大学人才培养全过程。

以我为主讲述“中国故事”

日内瓦，世界气象组织。几位来自南信大的实习生正在紧张地帮忙筹备第十九次世界气象大会。2021年10月，南信大与世界气象组织签署协议，每年可选派优秀青年教师赴世界气象组织担任青年初级官员，选派学生作为实习生在世界气象组织总部和区域协会工作。两年来，学校共选拔了三批学生赴世界气象组织实习。

作为世界气象组织世界气候研究计划（WCRP）新的核心项目，全球极端天气气候平台不久前还在南信大设置了支持单元，在多个气候领域特别是极端天气气候领域开展研究，并服务于未来的联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第七次科学评估报告。

该项国际科研平台落户南信大并非偶然。该校廖宏教授、周波涛教授等作为主要作者深度参与IPCC第六次评估报告的撰写；罗京佳教授团队研发的南信大气候预测系统，是国际上唯一逐月滚动更新并可以提前2年预测结果的系统，被全球多个机构采用并入选国家“十三五”科技成果展。

自1993年联合国世界气象组织区域培训中心在南信大设立以来，学校越来越多参与到全球科研攻关与国际组织事务中。目前，中心已为全球158个国家培训了4500名各类气象水文人才，覆盖“一带一路”沿线65个国家和地区。此外，学校还构建了世界气象组织“全球校园—中国节点”线上线下混合式教学平台，提供全球24小时不间断教学服务。

“在更广范围、更高层次、更多内容上实现‘深度开放、高度融合’，打造‘以我为主、和而不同’的国际化办学新格局，才能在新一轮‘双一流’建设中闯新路、开新局、抢新机、出新绩。”该校党委书记管兆勇说。

（记者 苏雁 通讯员 林雯）

(责编：郝孟佳、李依环)