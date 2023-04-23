北京市求实职业学校教师车菲正在做报告。校方供图

人民网北京4月23日电 （记者林露）近日，2023年北京市朝阳区职教数学名师车菲展示活动在求实职业学校举行。朝阳区教委副主任徐志辉表示，朝阳职教需要更多像车菲这样热爱职教、甘于奉献、追求卓越、勇于创新、奋勇争先的职教名师与教学骨干。

车菲以《二十年深耕细作 新时代砥砺前行》和《基于“三个维度”的中职数学课程思政研究与实践》为题做了报告。作为北京市求实职业学校数学大教研组组长，她认为，作为教师，要勤学苦练，做海纳百川的终身学习者；要深耕课堂，做勇挑重担的实践排头兵；要勤思敏行，做潜心修为的科研领头雁；还要帮扶引领，做职教事业发展的主人翁。车菲说，未来她将持续探索，为成为一名“四有”好教师、新时代的“大先生”而不懈努力。

中职数学课程项目设计（工科类专业适用）

如何用好课堂教学这个主渠道，提升思想政治教育的亲和力和针对性？目前，北京市求实职业学校正在努力构建“两同三融六着力”下的全员、全程、全课程育人格局，围绕专业育人目标，将各类课程与思想政治理论课同向同行，形成育人的协同效应。

近年来，车菲带领团队积极投身课程改革，荣获北京市课程思政“标杆课程”综合特等奖等各种奖项200余项。北京市求实职业学校校长吴少君表示，今后学校将进一步充分发挥名师的示范引领作用，以点带面培养出更多优秀教师，从而推动学校教育教学工作更上一层楼。

(责编：林露、熊旭)