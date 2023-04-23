人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

北京朝阳区职教名师车菲：深耕课堂 争做新时代“大先生”

2023年04月23日16:28 | 来源：人民网-教育频道
小字号

北京市求实职业学校教师车菲正在做报告。校方供图

人民网北京4月23日电 （记者林露）近日，2023年北京市朝阳区职教数学名师车菲展示活动在求实职业学校举行。朝阳区教委副主任徐志辉表示，朝阳职教需要更多像车菲这样热爱职教、甘于奉献、追求卓越、勇于创新、奋勇争先的职教名师与教学骨干。

车菲以《二十年深耕细作 新时代砥砺前行》和《基于“三个维度”的中职数学课程思政研究与实践》为题做了报告。作为北京市求实职业学校数学大教研组组长，她认为，作为教师，要勤学苦练，做海纳百川的终身学习者；要深耕课堂，做勇挑重担的实践排头兵；要勤思敏行，做潜心修为的科研领头雁；还要帮扶引领，做职教事业发展的主人翁。车菲说，未来她将持续探索，为成为一名“四有”好教师、新时代的“大先生”而不懈努力。

中职数学课程项目设计（工科类专业适用）

如何用好课堂教学这个主渠道，提升思想政治教育的亲和力和针对性？目前，北京市求实职业学校正在努力构建“两同三融六着力”下的全员、全程、全课程育人格局，围绕专业育人目标，将各类课程与思想政治理论课同向同行，形成育人的协同效应。

近年来，车菲带领团队积极投身课程改革，荣获北京市课程思政“标杆课程”综合特等奖等各种奖项200余项。北京市求实职业学校校长吴少君表示，今后学校将进一步充分发挥名师的示范引领作用，以点带面培养出更多优秀教师，从而推动学校教育教学工作更上一层楼。

(责编：林露、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部