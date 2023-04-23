人民网北京4月23日电 22日，在“世界读书日”到来之际，以“快乐阅读 健康成长”为主题的人民教育出版社2023青少年阅读教育论坛在江苏省文化古镇——苏州甪直举行。

论坛现场。人民教育出版社供图

中国教育学会会长、教育部原副部长朱之文表示，青少年是国家的未来、民族的希望，要加强中小学生阅读教育、全面提升广大学生阅读能力，可以着重关注五个方面：一是加强对中小学生阅读行为的引导；二是将阅读教育融入学校教育教学，鼓励学校开设阅读课；三是重视面向青少年学生创作和出版高质量读物，加强数字阅读资源建设；四是加强针对教师阅读指导的培训；五是在广大中小学校精心打造校园读书环境。

多位专家提及阅读对成长的重要性。韬奋基金会理事长、作家聂震宁认为，阅读力决定学习力。阅读力包括阅读兴趣、阅读习惯、阅读能力三个层次，学习力包含学习动力、学习毅力、学习能力三个层次，学习能力指的是从听说读写到解决实际问题的能力。茅盾文学奖得主、北京语言大学教授梁晓声分享了阅读给他带来的巨大影响，并建议师生们从现在开始养成读书的习惯，成为各类书籍的阅读者。

科普阅读是推动科学教育的重要手段。中国科技馆原馆长、感动中国2022年度人物王渝生提到，提高学生的科学素质，不仅要学习科学知识，还要掌握科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并且具备以这四点为基础的处理实际问题的能力。天文学家、资深科普作家卞毓麟认为，科普阅读有“三乐”：知识之乐指正确回答科学问题的愉悦心情；融通文理之乐指科普佳作可以在传递科学之真的同时让读者享受文字之美；参与创作之乐指读书也是参与创作的过程。

“阅读的关键是为什么读、读什么和怎么读。”著名语言学家、中小学（中职）语文国家教材建设重点研究基地副主任王立军认为，读书没有高深的秘诀，最好的方法是马上行动。他还提到，教材对阅读有引领示范作用，建议老师以教材为本，用好用活教材，激发学生阅读兴趣，提升学生阅读能力。

本次论坛共有来自苏州等地的教研员、教师和学生近500人参会。众位专家学者聚焦“阅读教育”，共同探讨从青少年学生阅读的“小切口”写好素质教育“大文章”。（孙竞、实习生余睿婕）

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