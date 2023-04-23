人民网北京4月23日电 （记者李依环）为助力高等教育数字化转型，北京市数字教育大会高等教育分会22日在北京工商大学阜成路校区举行，来自60余所高校的200余名全国高校信息化领域专家及相关部门负责人参会。

教育部高等教育司二级巡视员李静表示，以教育数字化支撑引领推动教育现代化，全面推进国家教育数字化战略，已经成为教育系统的共同行动。对于北京市高等教育数字化工作，李静提出几点建议：一是一体推进数字化转型，二是坚持“应用为王、服务至上”，三是在协作中促发展，四是提升国际交流合作水平，五是深化数字教育研究。

“面对‘教育信息化服务教育改革发展’转变为‘教育数字化支撑引领教育现代化’的发展新机遇，北京市教委凝练了‘素养为先、优质协同、融合创新、首善引领’的工作理念，正在加快推进北京市教育数字化战略行动，着力构建首都数字化教育资源体系。”北京市教委副主任柳长安表示， 面向未来，北京市教委将继续乘势而上、主动作为，推动首都高等教育数字化转型创新发展。

中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国在致辞中简要介绍了学校发展情况。孙宝国指出，作为教育部确立的首批教育信息化试点单位之一，北京工商大学始终将推动教育数字化转型发展作为重点工作：一是高度重视教育数字化转型的系统设计；二是通过建设教育数字化新平台，打造智慧教学环境；三是开展在线教学实践，探索人才培养新模式；四是以数据赋能教学评价，提升教书育人效力。

中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟作题为《信息技术赋能人才培养 数字化智慧教学模式的构建与实践》的主旨演讲。谭天伟指出，数字技术为教育提供了新的重大机遇，也带来了新的挑战，要思考如何促进信息技术与传统教育深度融合。此外，他还介绍了数字化智慧教学的建设理念，并围绕“一个目标、两个突破、三个变革、两个融合、一个中心”阐述了建设思路，提出了实现“三个转变”的建设目标。

“本次论坛的举办将对高等教育数字化转型和高等教育教学具有重要意义。”爱尔兰科克大学副校长兼教务长史蒂芬·伯恩进行了视频致辞。他表示，数字化技术的发展正在对传统教育模式产生深刻影响，高校需要建立数字化教育、服务、管理、研究机制，探索数字化教育的教学模式和评价体系，优化数字化管理的流程和机制，提升数字化服务的水平和效能，加强数字化研究的交流与合作。

在专家演讲环节，教育部教育管理信息中心副主任曾德华，北京工商大学党委常委、副校长左敏分别作题为《高等教育数字化转型的路径与模式》《商科数字化转型思考与探索》的主题演讲。在成果发布环节，北京林业大学、北京信息科技大学、北京工商大学分别与企业代表进行了现场签约仪式，着力在数智教育新时代，进一步加强校企合作，协同推进高等教育数智化发展攀登新高。

大会当天，与会嘉宾还共同参观了北京工商大学数字未来中心、中国轻工业酿酒分子工程重点实验室和国酒科普馆等。据悉，北京工商大学数字未来中心作为专门机构，负责统筹推进北京工商大学教育数字化转型各项工作。该校以此为抓手，建设了“直录直播、互联互通、资源共享”的智慧环境，是推动信息技术与教育教学深度融合的创新成果和重要平台。

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