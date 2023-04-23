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北京延庆二小：让学生爱上阅读，让校园溢满书香

2023年04月23日18:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月23日电 第28个世界读书日之际，北京市延庆区第二小学积极推动书香校园建设，开展“书香浸润校园 悦读迸发活力”阅读展示活动，通过营造良好阅读氛围、创新个性化阅读方法、搭建多彩阅读平台，让学生爱上阅读、让校园溢满书香。

据悉，这次展示活动是该校利用“世界读书日”这一契机，为同学们搭建的阅读展示交流平台，除了好书推荐，还包括朗读者、原创现代诗歌朗诵、亲子课本剧、古诗诵读等精彩环节，师生家长同台，畅谈阅读的快乐，分享阅读的成果。

“我们要把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书，通过书香校园建设，提升学生阅读素养，促进学生自主发展，同时也让校园文化底色更亮。”北京市延庆区第二小学校长穆桂山表示，“未来，我们将努力构建全科阅读课程体系，在推进阅读中打破学科壁垒，撬动学生学科知识的贯通和核心素养的发展，为他们的成长蓄力赋能。”

在延庆二小，每个学生的手里都有一本《我的悦读之旅》活动手册，贯穿整个学期的阅读进程，每日记录阅读情况、每周积累好词佳句、每月梳理阅读收获，积分争章评选“阅读活力少年”。学校还以日月周年为时间轴推进阅读工程：号召全校师生参与录制上百首古诗词讲解音频，利用每天晨读时间集体学习。

此外，该校将每周五早晨定位国学诵读时间，学生诵读《笠翁对韵》《弟子规》《千字文》等中华经典；每周开设一节阅读课，通过教师导读、推进、分享课让学生习得阅读策略，加深阅读理解与感悟，实现沉浸式阅读。

据介绍，为了让学生体会到阅读的成就感和幸福感，学校为热爱阅读的学生提供了广阔的展示交流平台，组织开展了好书推荐、现代诗歌创作、课本剧编演、读书征文、手抄报评选等各具特色的阅读展示和读书交流活动。除了这些常态化活动，学校还把每年四月份定为“读书月”，集中组织开展丰富多彩的阅读体验活动。（李依环、实习生遇镜霖）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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