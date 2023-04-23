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北京印刷学院开展2023年世界读书日暨首届大学生读书节系列活动

2023年04月23日18:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月23日电 （记者郝孟佳）近日，北京印刷学院启动大学生读书节，举办“阅时代经典·谱出版新篇”系列读书活动。“从木活字印刷看非遗传承的人文精神”学术报告、“阅读 出版 人生”主题读书沙龙、中华传统文化经典诵读会、红色出版主题宣讲会、“毕昇书坊”图书市集、“叶圣陶与现代中国编辑出版事业展览”、“最美的书”获奖作品展等系列活动精彩呈现。

4月18日，学校举办“阅读 出版 人生”与名人名家面对面沙龙。学校供图

读书节期间，“叶圣陶与现代中国编辑出版事业专题展”、“最美的书”获奖作品展展出，师生体会到当今中国书籍装帧设计艺术的高水平，学习叶圣陶等老一辈出版人的工匠精神，勇担新时代出版传媒人的使命与责任。

作为出版传媒特色院校，北京印刷学院始终坚持以“书”载道，立德树人，深化“读好书 编好书 印好书 传好书”四书教育特色，培养出版传媒时代新人。学校将以此次读书节系列活动为契机，持续创新育人载体平台，培育和打造一批精品化、品牌化的书香系列活动，扩大覆盖面、提升影响力、创领新内涵，积极营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，让学生们更好地理解读书的意义和价值，实现学生“真读真学真收获”，涵养浩然之气，增强文化自信，以“书香校园”服务“书香北京”“书香中国”。

(责编：李依环、熊旭)

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