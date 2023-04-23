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第28个“世界读书日”特别报道——

今天，为什么我们仍然需要阅读？

人民网记者 李依环
2023年04月23日14:22 | 来源：人民网-教育频道
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读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。第28个“世界读书日”来临之际，人民网教育频道推出“阅读，是最美好的遇见”特别策划，邀请出版行业专家、资深编辑等以自身体验讲述读书故事，分享阅读经验，引导激励广大青少年学生爱读书、读好书、善读书，在读书中享受乐趣、感悟人生、获得成长。

“阅读，是最美好的遇见，遇见可以陪伴我们终生的知己，遇见一个精彩丰富的世界，遇见战胜困难的勇气和力量，遇见那个更好的、可以乘风破浪的自己。”

“阅读给我创造了一个精神驿站，不管年岁几何，我仍能从阅读中获得内生的力量。”

“人类数千年智慧所凝结成的知识、观点和艺术，至今仍能给我们以抚慰、以力量，这是阅读给我们的礼物。”

你是否记得，上次读完一本书是什么时候？而今，信息获取空前便捷，人工智能迅猛发展，为什么我们仍然需要阅读？今天是“世界读书日”，人民网记者采访了多位每天与书“打交道”的出版社编辑，听听他们谈谈“阅读”这件事，我们那些对生活的困惑，对世界的好奇，是否还能通过“阅读”获得答案？

“青少年的阅读时光，让我发现宇宙广大、万物可爱”

“小时候是最有求知欲、记忆力最好、认知能力飞涨的时期，又似乎有无穷无尽的时间。”对于外研社中国语言文化出版分社资深编辑赵雅茹来说，青少年时期是她到目前为止最自由、快乐、无负担的阅读时光。

“从《格林童话》到科学百科，从科幻小说、武侠小说到《红楼梦》《简·爱》等文学名著......青少年时期我读了大量的书。那是一个不求甚解但充满热情地探索世界、认识自己的过程——发现宇宙广大、万物可爱，也发现自己的爱好和能力所在。”赵雅茹说。

阅读也给了她表达的勇气。赵雅茹回忆道：“小时候我在自习课上给同学们讲故事，成了我们班的故事大王。这种正反馈推动我读了更多的书，上学的过程也变得有趣。表达能力的提高和写作能力又是息息相关的，就像一个正向循环，让学习变成一个有乐趣、有期待的事。”

谈及年少时期阅读对自己的影响，而今已是一名学术类文字编辑的郭芮萱用九个字形容：“见天地”“见众生”“见自己”。“通过早期的广泛阅读，我看到了古今中外不同时期、不同文化下的不同世界，书中的文字帮我到达了年少时无法抵达的远方，开拓了视野。早期的阅读也让我发掘了自己的兴趣所在，为后来成为语言学习者和文字工作者打下了坚实基础。”

“阅读，可以让人生映射出无限可能”

“阅读不一定能改变一个人的命运，但能让人以比较小的经济代价，换取一个丰富的精神世界。”在外研社综合出版分社资深编辑何铭看来，“在阅读的时候，你可以上天揽月、下海捉鳖，‘看’到你或许永远不会到访的世界角落，可以足不出户了解天下大势，可以与古今中外的学者名家平等地‘对话’……”

赵雅茹说：“人们常说，现在的青少年需要更好的人文教育，那么什么是好的人文教育？我同意一种观点，它应该是一种‘让人成为人的教育’，比如同理心的获得，比如超越自我的有限性。而为了获得这样的教育力量，文学尤其是诗歌，是无可替代的。”

“诗歌也许是所有文学作品中最凝练、最精华的部分，它承担着探索语言和意识边界的任务，给我们带来无可替代的审美体验。”赵雅茹以诗歌为例，分享了阅读能够带来的美好体验。对青少年来说，可以从童心诗选开始，再逐渐过渡到名家名作，再进一步可以读读叶嘉莹先生所写的论著。

“这些诗歌展现的人的创造力和想象力所能达至的美好，会带我们去一个更广阔的世界。”赵雅茹认为，人的一生是有限的，但通过阅读，可以让有限的人生折射出无限的可能性。

“从小培养好的阅读习惯，一定会让孩子终身受益”

“读好书不仅可以帮助孩子获得知识，启迪智慧，拓展视野，更能帮助孩子感悟多样人生，培养美好德行，滋养幸福的童年。”北京外国语大学外研集团党委书记、董事长，外研社社长王芳谈到。

“幼儿园和小学阶段，孩子们的课业不太繁忙，有较多的课余时间。对于家长来说，如果能够充分利用这一时期为孩子补充丰富的精神食粮，打好营养基础，那么培养出的良好阅读习惯一定会让孩子终身受益。”外研社少儿出版分社社长许海峰表示。

目前从事学术类编辑工作的李亚琦也认为，阅读习惯应从小培养，儿童从零岁起就可以开始接触如布书、卡片书这类的图书，建立起对书和看书的认知和兴趣，这样就能够有助于长期坚持阅读。此外，亲子共读对于培养孩子良好的阅读习惯和能力也很重要。

作为一名青少年科学图书编辑，郭思彤认为小时候在科学知识方面的积累、从书中了解到的职业印象，让他更想做好自己所热爱的这一份职业。他建议，当家长的认知没有办法告诉孩子未来要做什么的时候，可以让孩子通过读书认识这个真实世界。“科普图书就是一种很好的选择，能激发青少年好奇心、想象力、探求欲。”

(责编：郝孟佳、熊旭)

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