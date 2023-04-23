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为青年学子健康成长点亮“心”灯

2023年04月23日14:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月23日电 “斑马为什么不得溃疡病？”日前，一堂特别的心理健康课在北京航空航天大学开讲，宝钢教育奖优秀教师获得者、北京林业大学人文社会科学学院教授雷秀雅从这个问题引入，与学生们讨论如何认识自我和接纳自我。当天，北航4000余名2022级本科生通过线上线下相结合的方式参与学习。

心理健康课现场。校方供图

课堂上，雷秀雅通过讲解认识自我和接纳自我的意义，帮助学生了解自我发展特点，建立良好自我认知，提升自尊自信意识。她还邀请同学们参与互动，通过身体雕塑体验不同情绪下的自我状态，掌握调节情绪接纳自我的方法。

同学们参与心理健康课课堂互动。校方供图

本次专家主题授课受到同学们广泛肯定。北航2022级本科生何梦玺说：“今天的心理健康课让我对接纳自我有了更深的感悟。接纳自我既需要我们学会管理情绪与压力，像斑马一样及时切断对压力的应激，也需要我们认识到自己的优点和缺点，接受自己的不完美。这是一个需要持续努力的过程，只有当我们接纳自己，不盲目攀比，才能真正自信地面对生活中的挑战。”

“人生的历程从来都不是平坦的。过去在遇到困难的时候，我总是免不了自我否定。今天的课，雷教授通过许多生动的例子告诉我们如何面对困难，让我们明白只有认识自我和接纳自我才能做自己的主人，掌控自己的人生。”谈到听课感受，北航2022级本科生刘天杭说。

据悉，近年来，北京航空航天大学高度重视心理健康教育工作，持续创新工作方式方法，丰富课程体系，提升教学效果。学校组建高水平师资团队，围绕大学适应、人际沟通、时间管理、情绪调适、生涯规划、恋爱情感等内容，邀请知名专家学者开展专题报告，讲授心理健康基础知识与技能。

同时，北航构建了全学涯全覆盖的《心理健康》课程模式，贯穿本科生大学四年，将课程内容与大学生各阶段发展任务相结合，让心理健康课陪伴每位学生大学成长的始终。在传授知识的同时，学校也重视学生积极心理体验，将心理健康节活动、素质拓展训练、心理班会、心理沙龙、心理剧等纳入心理健康课的实践学时，引导学生在心理活动中收获直观感受，优化行为习惯，提升心理健康素养。

对于育人环节，学校建立了由心理教学名师、专职心理教师、优秀辅导员等组成的课程团队，将课程建设为心理育人专业化能力成长平台。通过打造心理健康教育“金课”，夯实心理育人主渠道，推动心理健康教育知识普及全面到位、主动引导立体多维，育德育心有机结合，压力疏导及早及时。（李依环、冯蓉、陈俣含）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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