人民网北京4月23日电 （记者郝孟佳）22日，由中国人民大学主办、中国人民大学书报资料中心承办的“2022年度中国人民大学复印报刊资料转载名录发布论坛暨中国自主知识体系建构与学术期刊发展研讨会（2023·北京）”在中国人民大学国学馆召开。

会议现场。中国人民大学供图

中国人民大学副校长王轶在致辞中指出，中国人民大学一如既往地支持书报资料中心深入探索学术期刊出版与学术评价的理论与实践，为中国哲学社会科学学术平台搭建、学术共同体综合信息服务贡献自己的力量。

中国编辑学会会长郝振省在讲话中指出，学术编辑应该对中国自主知识体系建构提供精神动力和智力支持，要肩负起学术的严谨性与创新性，要提升政治意识与文化素养，增强创新能力，要成为学术型编辑，为促进中国哲学社会科学学术期刊的发展、建构中国自主的知识体系做出更大贡献。

中国人民大学书报资料中心副主任兼副总编钱蓉介绍了《2022年度复印报刊资料高转载期刊、机构名录》和《复印报刊资料重要转载来源作者（2022年版）》两项成果。

在题为《学术评价的知识引领作用》的报告中，《中国社会科学文摘》总编辑李红岩表示，只有从中国式现代化伟大实践中生成的学术评价新标准，才能符合时代要求，才能助力中国自主知识体系建构，并为世界知识体系做出中国贡献。

在题为《甄选主题学者 加快建构中国自主知识体系》的报告中，中国科学院自然科学史研究所科学与社会研究中心主任刘益东提出了一流人才新评价标准的启动方案，并阐释了如何推动原始概念、原始理论、从零到壹的突破措施。

在题为《构建自然评价模式 助力中国自主知识体系建构》的报告中，中国人民大学书报资料中心主任徐拥军提出了“自然评价”这种基于多元数据、智能算法、综合评价的学术评价新模式，阐述了“自然评价”的核心理念、基本框架、运行机制、关键特征和未来前景。

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