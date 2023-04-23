人民网北京4月23日电 （记者李依环）2023年北京市数字教育大会22日正式召开。大会以“数字赋能与教育创新”为主题，旨在通过研讨数字变革，共话转型发展，大力推进北京教育数字化转型发展，以教育数字化支撑首都教育高质量发展。

北京市人民政府副市长刘宇辉在致辞中表示，近年来北京深入实施国家教育数字化战略行动和北京市智慧城市发展行动纲要，经过不断探索与实践，教育数字化在促进教育教学模式变革、提升育人质量、提高治理水平等方面取得了较大进展。对于进一步探索教育数字化转型新路径。

对于下一步发展，刘宇辉提出四点希望，一是要以教育数字化建设更加公平的教育，进一步推进跨学校、跨区域的资源共享，让每名学生都能平等地获得优质教育资源；二是要以教育数字化建设更有质量的教育，促进教育教学方式深层次、系统性变革，进一步提高人才自主培养质量；三是要以教育数字化建设更加开放的教育，利用数字技术，搭建典型应用场景，提供泛在、多元、智能化的学习环境、学习生态；四是要以教育数字化建设更加协作的教育，专家学者、教育工作者和社会各界共同研究、积极实践和主动参与北京教育数字化转型发展，为办好人民满意的首都教育做出更大的贡献。

主会议专家演讲环节邀请了清华大学计算机系教授、中国工程院院士郑纬民做主旨演讲。此外，北京交通大学校长余祖俊、首都师范大学校长方复全、北京市东城区教委主任周林等专家、教育主管部门负责人和科技企业代表，围绕所在单位推进教育数字化的最新研究成果和实践经验，共同探讨了未来教育数字化的转型发展理念、机制、举措等。

在主会议成果发布环节，《北京市中小学智慧校园建设规范（试行）》和《北京市高等学校智慧校园建设规范（试行）》（以下简称《建设规范》）正式发布，明确了智慧校园的基本内涵、层次架构、主要内容和配置标准，分类指导中小学校、高等学校结合办学实际加快智慧校园建设与应用，激发学校教育数字化转型活力。

记者了解到，近年来，北京市将数字化转型作为支撑首都教育高质量发展的基础性、先导性、标志性举措，按照“素养为先、优质协同、融合创新、首善引领”的工作理念，持续加强顶层设计，绘制“北京教育信息化总体框架”，研究制定《互联网+基础教育》和《北京教育信息化“十四五”规划》等多个文件，全面开启了北京数字教育时代。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕表示，要把教育在扩大内需上的新作为、教育数字化的新实践、“双减”后半篇文章的新举措、大兴调查研究的新行动同深化教育供给侧结构性改革有机融通；要丰富数字教育新消费，以教育数字化为支撑，在大中小幼各个学校，不断丰富能够全面支撑五育并举的新型消费供给和多元服务；要创新数字教育新场景，推进科教和产城教融汇，不断打造有特色、有亮点、有规模的新数字育人载体和数字教育空间；要注入数字教育新动能，运用人工智能、物联网等数字化手段，赋能基础学科建设，汇聚更多全球优秀人才，全力支撑世界重要人才中心和创新高地建设。

据悉，大会由北京市教育工作委员会主办，北京建筑大学、北京工商大学、北京信息技术职业学院、北京市东城区教委承办。大会期间还举行了三场平行分会议，分别围绕高等教育、职业教育和基础教育领域进行深度研讨。

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