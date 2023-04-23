人民网北京4月23日电 （记者李依环）22日，以“数字赋能与教育创新”为主题的2023年北京市数字教育大会正式召开。会上，《北京市中小学智慧校园建设规范（试行）》和《北京市高等学校智慧校园建设规范（试行）》（以下简称《建设规范》）正式发布，明确北京市今年将遴选出40所新型智慧校园示范校。

《建设规范》明确了智慧校园的基本内涵、层次架构、主要内容和配置标准，分类指导中小学校、高等学校结合办学实际加快智慧校园建设与应用，激发学校教育数字化转型活力。未来三到五年内，北京市将实现85%的中小学校达到智慧校园建设要求的总体目标；高校业务部门管理服务信息化的应用覆盖率将达100%。

对于智慧校园的内涵，《建设规范》指出，智慧校园是指智能化基础设施先进完备、云边端体系结构健全开放、信息化业务系统整合协同、空间应用线上线下融合流畅、数智技术赋能精准高效、课程课堂评价整合升级、师生素养发展持续推进、安全保障运行机制健全、学校办学特色与成效显著的现代化校园。

其中，北京中小学智慧校园建设内容包含智能环境、应用融合创新、学校教育数据及应用、互联网服务及应用、数字素养与技能、保障及运行服务、数字资源、信息安全与可信环境、信息化特色发展等9个部分内容，重点突出共建共享和智慧应用。

此外，高等学校智慧校园是在数字校园建设的基础上，由以传感器网络及智能硬件为核心的校园基础设施和部署在数据中心内云端服务器上的智慧化软件系统构成，常见功能可分为智慧教学环境、数字化教学资源、智慧校园管理、智慧校园服务四大板块，以提升校园整体的运行效率，实现教学、科研、管理、服务等活动的顺利开展。

高等学校的智慧校园建设内容主要包括基础设施、智慧教学、科研创新服务信息化、公共服务体系信息化等9大方面。其中，智慧教学主要包括智慧教学环境、数字化教学资源、智慧教学管理等，是智慧校园建设中支撑人才培养的重要组成部分。科研创新服务信息化包括科研管理服务信息化、科研资源共享服务平台，是信息化与科研管理服务深度融合应用的体现。公共服务体系信息化包括智慧图书馆、校园卡系统、数字化场馆、智慧安防、智慧后勤、智慧园区综合管理系统等，是提升校园运行服务水平的重要应用场景。

据了解，下一步北京市教委将把《建设规范》作为促进北京数字教育发展的有力牵引，在政策供给、经费保障、标准支撑、资源共享、平台服务等方面给支持，为发挥示范引领作用，“十四五”时期市教委将对照《建设规范》，评选出100所智慧校园建设示范校。

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