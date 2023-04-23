人民网北京4月23日电 北京科技大学日前组织举办“钢铁脊梁向未来”科普教育创新与发展论坛。论坛以双碳背景下科普教育创新发展为主线，围绕科学传播与科学普及、科技资源科普化、科学传播人才培养等主题，多位专家、学者共同探讨科普教育发展新思路、新途径。据介绍，该论坛是北京科技大学建校71周年校庆系列活动之一。

论坛现场。校方供图

“奋进中国式现代化新征程，离不开坚实的科学教育基础。希望各方进一步加强合作，搭建科学教育的全社会共享平台，在加强科学教育中做出新表率。”科学技术协会党组成员、书记处书记兼中国科技馆馆长殷皓提出，要加强高校科普资源、阵地和队伍建设，推进高层次科普专门人才培养，充分发挥自身资源优势，提升科普服务能力和水平。他还希望，北京科技大学能立足自身教育、科技、人才优势推进科普教育创新与发展，为实现高水平科技自立自强，建设科技强国做出新的更大贡献。

教育部科学技术与信息化司副司长杨黄浩对北京科技大学探索构建“大学—教研单位—中小学校”协同的科学教师培养机制的做法表示支持。他还对加强教育领域科普工作提出了三点希望，一是提高站位，深刻理解科普重要性；二是明确职责，做好青少年科普教育；三是发挥优势，加强高校科普资源供给。

对于科普教育基地和科普场所的建设，北京市科学技术协会党组成员、副主席陈维成提出，要以做强青少年科技教育为主线，促进科技教育国际化交流合作，推进青少年科技教育机制、资源、平台、队伍和品牌建设。要推动构建激发青少年好奇心、想象力、探究欲的科技教育生态，推动构建贯穿青少年成长成才全过程的科技教育格局，促进具备科学家潜质的青少年群体培育，支撑未来科技创新人才培养，为实现高水平科技自立自强、国际科技创新中心建设和新时代首都发展夯实人才基础。

北京科技大学校长杨仁树表示，北京科技大学一直坚持发挥高校在科普事业发展中的作用，深入研究科普创新教育。他介绍，学校打造了一批金牌课程，开设具有浓厚钢铁特色的系列公开课，引导更多学生“知钢懂钢”，坚定“科技报国”的使命担当。同时，学校通过举办名师讲坛、科技文化节、创新创业大赛等活动，让学生学习科学知识、感受科学氛围、提升创新本领。

“北京科技大学每年都组织‘三下乡’社会实践活动，五年来共有2万余名学生进中小学、进社区、进工厂、进农村，普及科学知识，传播科学精神。”杨仁树介绍，学校自然科学基础实验中心研发了独具特色的优质科普资源，把实验技术势能转化为科普工作动能，将前沿科学研究成果和先进技术引入科普课堂教学。此外学校还以科普赋能乡村振兴，向定点帮扶点捐赠自主研发的科普设备，打造基于互联网的科普云课堂，将学校优质的科普资源推向乡村。

论坛期间，与会嘉宾共同为北京科技大学自然科学基础实验中心全国科普教育基地揭牌。据了解，本次论坛就“话说钢铁”“科学教育转型发展的若干思考”“化学无处不在”“科学思想与实验实践--做好“双减”下的科学教育加法”等主题进行了报告，专家学者们围绕青少年科学素质培养、课程体系改革新理念等主题展开交流讨论。（李依环、实习生余睿婕）

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